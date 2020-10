Người dân Gia Lai vui mừng với thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã thành công tốt đẹp. Một nhiệm kỳ mới bắt đầu với những niềm tin, kỳ vọng hướng về tương lai. Đông đảo các tầng lớp nhân dân đã chia sẻ sự vui mừng trước thành công của Đại hội, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào sự phát triển của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới.

Phấn khởi với thành công của Đại hội

Những ngày qua nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã theo dõi diễn biến Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hầu hết họ đều phấn khởi khi kỳ Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội khép lại nghĩa là mở ra một nhiệm kỳ mới, với những định hướng, quyết sách mới.

Ông Nguyễn Bá Thới (tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) cảm thấy rất vui mừng và phấn khởi khi Đại hội đã diễn ra đúng với kỳ vọng của không chỉ riêng ông mà còn của toàn thể những người dân An Khê nói riêng và người dân toàn tỉnh nói chung. “Cả tuần nay, qua theo dõi, tôi thấy Đại hội đã sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành khóa mới là những đồng chí tâm huyết, đủ đức đủ tài. Mong rằng, sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa mới phát huy trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sớm triển khai, thực hiện các nghị quyết đề ra, xây dựng Gia Lai phát triển nhanh và bền vững”-ông Thới chia sẻ.

Ông Nguyễn Bá Thới (thứ 2 bên trái, tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) theo dõi thông tin Đại hội cùng các cụ cao tuổi trong tổ dân phố. Ảnh: Ngọc Minh

Trong những ngày vừa qua, nhịp sống tại các xã, phường trên địa bàn thị xã xã Ayun Pa như hối hả hơn thường lệ. Điều dễ dàng nhận thấy ở đây chính là khí thế làm việc, lao động, sản xuất hăng say. Mặc dù đang vào vụ thu hoạch lúa vụ mùa nhưng người dân vẫn dành thời gian dõi theo những thông tin về Đại hội. Anh Nguyễn Thiện Hào (tổ 2, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa), bày tỏ: “Chúng tôi là nông dân nên rất quan tâm đến lĩnh lực nông nghiệp, nông thôn trong chương trình làm việc của Đại hội. Sau khi Đại hội thành công, nông dân chúng tôi mong rằng, cùng với niềm tin, tinh thần phấn khởi của người dân, Ban Chấp hành khóa mới sẽ nhanh chóng đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao; triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế mới, có hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân”.

Không khí hăng say lao động bao trùm các xã, phường tại thị xã Ayun Pa. Ảnh: Vũ Chi

Tại huyện biên giới Đức Cơ, không khí vui mừng về thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh cũng lan tỏa khắp nơi. Ông Nguyễn Anh Hào-Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ)-cho biết: Sau những ngày theo dõi diễn biến của Đại hội, tôi hy vọng tỉnh sẽ tạo điều kiện hơn nữa để người dân có cơ hội tiếp cận với khoa học, kỹ thuật tiên tiến áp dụng vào sản xuất nông nghiệp. Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; quy hoạch và phát triển các vùng chuyên canh, tạo việc làm ổn định cho những người dân. “Trong nhiệm kỳ mới, chúng tôi mong muốn các ngành, các cấp tiếp tục quan tâm, có những biện pháp hữu hiệu để nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho người dân”-ông Hào kỳ vọng.

Thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) rực rỡ cờ, băng rôn chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Ngọc Sang

Sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Trên tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã xác định, nhiệm kỳ mới, tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả 7 nhiệm vụ, giải pháp và 17 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Đặc biệt, trong đó sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả 4 chương trình trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội XVI. Đó cũng chính là kỳ vọng của người dân toàn tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Ông Ra Lan Hào (làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), cho rằng: Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh nhà chính là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và gắn bó mật thiết với nhân dân. Theo tôi, Đảng cần những cán bộ có tâm, đủ tầm để đưa Gia Lai ngày càng phát triển. Tôi tin tưởng, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đoàn kết gặt hái thêm nhiều thành công mới.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thành công tốt đẹp, các tầng lớp nhân dân TP. Pleiku đều có chung niềm tự hào, phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khóa mới sẽ đề ra những giải pháp để xây dựng thành phố ngày một phát triển. Ông Đặng Ngọc Thắng-Chủ tịch UBND phường Yên Đổ (TP. Pleiku)-cho hay: “Đại hội Đảng bộ tỉnh đã thành công đúng như kỳ vọng của người dân. Thời gian tới, để phát triển TP. Pleiku xứng tầm là đô thị loại I, Đại hội đã đề ra những giải pháp như: hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, phát triển theo hướng bền vững; phát triển du lịch một cách toàn diện theo quy hoạch, gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn và khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, văn hóa; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược triển khai các dự án động lực phát triển kinh tế-xã hội… Tôi tin rằng, với những quyết sách đổi mới để phát triển TP. Pleiku nói riêng, Gia Lai nói chung sẽ mang lại diện mạo mới cho tỉnh nhà trong thời gian tới”. Người dân TP. Pleiku kỳ vọng nhiệm kỳ mới Gia Lai sẽ có những thành tựu mới. Ảnh: Trần Dung

Bày tỏ sự phấn khởi và vui mừng khi các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa mới là những người có kinh nghiệm, trí tuệ, sâu sát với ngành nông nghiệp và rất quan tâm hỗ trợ mô hình Hợp tác xã (HTX) kiểu mới, ông Lê Văn Bộ-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Tú An 1 (xã Tú An, thị xã An Khê) nói: “Tôi mong rằng, Ban Chấp hành khóa mới quan tâm hơn nữa để HTX tiếp cận các nguồn vốn nhằm xúc tiến thương mại; đầu tư các dự án chuyển hóa các sản phẩm cho HTX đang thực hiện như: cà gai leo, trà măng tây, đinh lăng…; triển khai nhiều hơn các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; xây dựng các mô hình, chuỗi liên kết sản xuất để người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội tham gia… Từ đó nâng cao thu nhập cho hội viên, đáp ứng việc xây dựng làng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng”.

Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong 4 chương trình trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ông Lê Hữu Thùy-Bí thư Đảng ủy xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa)-chia sẻ: Nhằm tạo động lực kinh tế khuyến khích người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng bộ tỉnh đã có chính sách giao khoán rừng trực tiếp cho người dân quản lý. Tuy nhiên nguồn hỗ trợ khoán bảo vệ rừng còn thấp, người dân chưa thể dựa vào rừng để đảm bảo sinh kế và sống ổn định từ rừng. “Vì vậy, tôi hy vọng nhiệm kỳ mới, tỉnh sẽ có cơ chế, chính sách phục hồi, bảo vệ và phát triển rừng gắn với sinh kế của người dân nhằm tạo động lực khuyến khích người dân tích cực bảo vệ, phát triển rừng gắn với xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển”-ông Thùy bày tỏ nguyện vọng.

NHÓM PHÓNG VIÊN