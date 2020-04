TP. Pleiku: Xử phạt hàng chục cá nhân, tổ chức vi phạm cách ly xã hội

(GLO)- Sáng 10-4, ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku cho biết: Qua gần 10 ngày thực hiện cách ly toàn xã hội, các ngành chức năng, UBND các xã, phường của TP. Pleiku đã tổ chức kiểm tra và xử lý hàng chục cá nhân, tổ chức vi phạm liên quan đến việc người dân tụ tập đông người, không đeo khẩu trang, các cơ sở kinh doanh mở cửa hoạt động không đúng quy định.

Nhiều cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn Pleiku. Ảnh: Q.T

Theo đó, bên cạnh việc tổ chức các Đoàn kiểm tra, nhắc nhở đối với các cơ sở kinh doanh chưa chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng-chống dịch Covid-19. Ngành chức năng thành phố, UBND các xã, phường đã tiến hành xử phạt 73 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng (theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế) với tổng số tiền 14,5 triệu đồng.

Nhiều cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính do không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Q.T

Công an TP. Pleiku đang lập hồ sơ xử phạt 30 trường hợp là thanh thiếu niên niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bốc đầu, sử dụng rượu bia và đã tạm giữ 30 phương tiện; Phát hiện 2 vụ đánh bạc gồm: 5 đối tượng đang đánh bạc trái phép tại nhà ở tổ 5, phường Yên Thế và 4 đối tượng có hành vi đánh bạc tại địa chỉ 379 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú. Hiện Công an TP. Pleiku đang củng cố hồ sơ để xử lý hành chính theo quy định các đối tượng trên. Bên cạnh đó, Công an thành phố đã phối hợp với ngành chức năng phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh quán karaoke Hải Sơn (601 Phạm Văn Đồng, phường Đống Đa) khi để 6 người tập trung trong 1 phòng ở quán này.

Ngoài ra, UBND các xã, phường đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND thành phố xử phạt vi phạm hành chính 1 cơ sở kinh doanh mở cửa hoạt động không đúng quy định.