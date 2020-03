Từ 0h ngày 18-3, tạm ngừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày bắt đầu từ 0h ngày 18-3-2020.





Tạm thời dừng nhập cảnh khách du lịch thuộc khu vực Schengen và Anh

Dịch COVID-19 ngày 12-3: Mỹ cấm du khách châu Âu nhập cảnh

Cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 16-3 - Ảnh: CHÍNH PHỦ





Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo 102/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 đã nêu nội dung trên.



Thực tiễn cho thấy dịch bệnh COVID-19 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu, gây hậu quả nghiêm trọng. Việt Nam vẫn là nước có nguy cơ rất lớn lây lan dịch bệnh, nhưng vẫn đang trong giai đoạn vàng để kiểm soát lây nhiễm.



Do đó, các ngành, các cấp đều phải quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc", thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chuẩn bị tốt nhất nhân lực và cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng, hạn chế tối đa mắc và tử vong do dịch bệnh.



Trường hợp đặc biệt phải có giấy xác nhận không dương tính virus corona



Trước hết sẽ tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày bắt đầu từ 00 giờ ngày 18-3.



Cụ thể, các trường hợp được miễn thị thực hoặc có giấy miễn thị thực cấp cho người gốc Việt và thân nhân.



Một số trường hợp đặc biệt khác khi nhập cảnh phải có giấy xác nhận không dương tính với virus corona do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp và được Việt Nam chấp thuận.



Các biện pháp nêu trên không áp dụng đối với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ.



Các trường hợp nhập cảnh phải qua kiểm tra và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo đúng quy định.



Cách ly tập trung người nhập cảnh từ Mỹ, châu Âu, các nước ASEAN



Ngoài các trường hợp nhập cảnh được cách ly tập trung hiện nay, thực hiện việc cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ Mỹ, các nước châu Âu, các nước ASEAN; đồng thời thực hiện việc cách ly, giám sát y tế tại gia đình, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, giám sát theo nhóm đối với các đối tượng không thuộc diện cách ly tập trung.



Tiếp tục hạn chế tối đa các chuyến bay từ vùng dịch đến Việt Nam. Các bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải xem xét, quyết định vị trí hạ cánh của các chuyến bay từ vùng dịch bảo đảm thuận lợi cho thực hiện việc cách ly người nhập cảnh và các yêu cầu phòng, chống dịch.



Chuẩn bị thêm cơ sở cách ly trong quân đội



Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng tiếp tục chuẩn bị thêm các cơ sở cách ly trong quân đội. Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, UBND các tỉnh, thành phố chuẩn bị thêm các cơ sở cách ly và giao Tư lệnh các quân khu điều phối để sẵn sàng tiếp nhận và cách ly số lượng lớn.



Bộ Ngoại giao chủ trì, cùng các bộ, cơ quan liên quan theo dõi sát tình hình dịch tại các nước ASEAN, khu vực và trên thế giới để kiến nghị các biện pháp ứng phó kịp thời, phù hợp.



Tiếp tục khuyến cáo việc ngăn ngừa lây lan dịch bệnh ngay từ trong gia đình, chú ý khuyến cáo đối với người có bệnh nền, người cao tuổi theo dõi sức khỏe, khai báo y tế tự nguyện.



Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền cấp phường, xã, tổ dân phố trong giám sát chặt chẽ và có biện pháp hỗ trợ gia đình có người nghi nhiễm, bị cách ly.



Triển khai rộng rãi việc xét nghiệm



Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai rộng rãi việc xét nghiệm; lưu ý xét nghiệm đối với các trường hợp yếu thế trong xã hội. Các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm giải pháp hạn chế tập trung đông người.



Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề xuất định mức chi phù hợp cho người bị cách ly, cán bộ, nhân viên y tế, chiến sĩ và những người trực tiếp thực hiện tiếp nhận người cách ly, làm việc, phục vụ tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại bệnh viện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định kịp thời những vấn đề cần thiết.

Theo N.An (TTO)