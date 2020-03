Cảnh báo nguy cơ cháy nổ khi người dân mua xăng tích trữ

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của liên Bộ Công thương và Bộ Tài chính, từ 15 giờ ngày 29-3, các cửa hàng xăng dầu trên cả nước đồng loạt thực hiện giảm giá xăng, trong đó xăng E5 RON92 giảm 4.100 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 4.252 đồng/lít. Trước việc giá xăng giảm mạnh, tại một số huyện ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai xuất hiện tình trạng người dân đi mua xăng về tích trữ đã tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy nổ trên địa bàn.

Người dân dùng can nhựa loại lớn mua xăng tại cửa hàng ở thị trấn Kbang. Ảnh: Lê Anh

Ông Lê Công Vũ, quản lý cây xăng dầu số 111A, đường Hoàng Văn Thụ, thị xã An Khê cho biết: “Từ chiều ngày 29-3, khi giá xăng giảm, lượng người đến mua xăng nhiều hơn ngày thường. Ngoài việc đổ đầy bình xăng của các loại phương tiện, rất nhiều người mang theo can nhựa từ 5 lít đến 10 lít để mua xăng mang về, cá biệt có trường hợp mua 5-7 can loại 30 lít...”. Qua tìm hiểu thêm, nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn của huyện Kbang, thị xã An Khê cũng xuất hiện tình trạng một số người dân mua xăng với số lượng lớn.

Trao đổi với Trung tá Trần Đăng Khoa-Đội trưởng Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (Phòng Cảnh sát phòng cháy chửa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) được biết: “ Đơn vị cũng đã tiếp nhận được thông tin về việc một số người dân tại các huyện phía Đông mua xăng về tích trữ và hiện đang tiến hành xác minh, làm rõ. Qua đây, chúng tôi cũng khuyến cáo người dân cần tuân thủ đúng các quy định về phòng cháy chữa cháy. Việc mua xăng về tích trữ trong điều kiện không an toàn sẽ dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao, nhất là khi thời tiết ở các huyện khu vực phía Đông đang nắng nóng, diễn biến cháy nổ rất khó lường”.

Nhiều người dùng can nhựa loại 5 lít mua xăng. Ảnh: Lê Anh

Dù với bất cứ lý do gì, việc người dân các huyện đi mua xăng về dự trữ trong nhà là không cần thiết và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ do các vật dụng chứa xăng không đảm bảo an toàn. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, tại các huyện khu vực phía Đông tỉnh đã xảy ra 3 vụ cháy nhà dân, làm 1 người tử vong và thiệt hại tài sản gần 200 triệu đồng.