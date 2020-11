Đoàn Văn Hậu công khai ôm Doãn Hải My sau chung kết Hoa hậu Việt Nam

Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, cầu thủ Đoàn Văn Hậu gây bất ngờ khi tặng hoa, ôm và chia sẻ với Doãn Hải My khi cô không thể vào Top 5 chung cuộc.

Đoàn Văn Hậu tặng hoa, ôm an ủi Doãn Hải My trong đêm chung kết 'Hoa hậu Việt Nam 2020' ẢNH: THẠCH ANH

Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra tối 20.11 tại TP.HCM, bên cạnh dàn người đẹp cùng các nghệ sĩ Việt tham dự, cầu thủ Đoàn Văn Hậu cũng bất ngờ xuất hiện, thu hút sự chú ý của truyền thông. Tại sự kiện, Văn Hậu diện áo sơ mi trắng, quần jean trẻ trung ngồi trên hàng ghế khách mời. Nam cầu thủ chăm chú theo dõi phần thi của các thí sinh.

Khi đêm chung kết khép lại, chàng hậu vệ sinh năm 1999 tiến thẳng về phía sân khấu để trao hoa cho thí sinh Doãn Hải My. Anh chủ động ôm lấy người đẹp để an ủi khi cô không thể vào Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Được biết, Đoàn Văn Hậu và Hải My vướng tin đồn hẹn hò trước đêm chung kết. Tuy nhiên, cả hai đều từ chối chia sẻ về chuyện tình cảm khi được truyền thông quan tâm.

Dù đã thể hiện tốt trong suốt đêm thi, thế nhưng Doãn Hải My vẫn ngậm ngùi dừng chân ở top 10 chung cuộc. Trong đêm thi chung kết, cô giành giải thưởng Người đẹp tài năng. Trước đó, người đẹp 19 tuổi này được đánh giá là ứng viên "nặng ký" cho chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau khi chương trình kết thúc, Doãn Hải My khóc nức nở trong vòng tay của người thân và bạn bè.

Sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu bên Hải My khiến đám đông vây quanh ẢNH: THẠCH ANH

Trong lần chia sẻ với Thanh Niên, Hải My trải lòng về cơ duyên đến với đấu trường nhan sắc này: “Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam có lẽ là cuộc thi mà rất nhiều bạn gái mong muốn tham gia và trải nghiệm trong quãng đời thanh xuân của mình bởi sự uy tín và chất lượng. Bản thân em luôn cố gắng rèn luyện để trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn từ tri thức tới kỹ năng và hình thể. Em biết mình phải luôn cố gắng thể hiện bản thân, phát triển từng ngày để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc thi".

Doãn Hải My gây chú ý từ đầu cuộc thi nhờ nhan sắc ngọt ngào, nữ tính. Nhiều cư dân mạng nhận xét người đẹp có nét giống với diễn viên Nhã Phương. Dù gặp bất lợi về mặt hình thể với chiều cao 1,67m, số đo ba vòng 78-56-89, tuy nhiên người đẹp lại tạo ấn tượng bởi sự tự tin, thần thái rạng rỡ trên sân khấu. Hải My đang là sinh viên năm nhất lớp chất lượng cao Đại học Luật Hà Nội. Cô sở hữu thành tích ấn tượng với 12 năm liền học sinh giỏi, thủ khoa văn ba năm cấp 3. Người đẹp sinh năm 2001 có vốn tiếng Anh tốt với IELTS 7.0, tiếng Trung giao tiếp.

Doãn Hải My sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng thành tích học tập ấn tượng ẢNH: BTC

Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999, là hậu vệ tài năng của tuyển Việt Nam và Hà Nội FC. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017. Cầu thủ này từng tham dự và để lại nhiều dấu ấn ở giải Asian Cup 2019, SEA Games 30... Anh vừa trở về nước sau thời gian thi đấu tại Hà Lan.

Theo Hiền Trần-Thạch Anh (Thanh Niên)