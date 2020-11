Ai sẽ đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam tối nay?

Người đẹp đội vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ được xác định vào tối nay, 20-11, tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP HCM).

Nguyễn Huỳnh Diệu Linh sẽ đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020 tối nay?

Người đẹp kế nhiệm Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy - sẽ chính thức lộ diện, trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, diễn ra vào tối nay, 20-11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP HCM). Tân Hoa hậu Việt Nam sẽ trở thành đại diện nước nhà tham dự đấu trường Hoa hậu Thế giới 2020.

Sau một hành trình thi dài hơn 3 tháng, ứng viên sáng giá của vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng đã lộ diện. Dù người đẹp nào lên ngôi nhan sắc vào tối nay, thì mỗi khán giả- những người theo dõi cuộc thi cũng đã có những dự đoán và bình chọn của riêng mình.

Tuy nhiên, không khó để tìm ra "mẫu số chung" của nhiều dự đoán bởi ưu thế nổi bật của một vài gương mặt trong suốt hành trình thi cử. Trong đó, có thể kể đến những nhan sắc nổi bật như Doãn Hải My, Đỗ Thị Hà, Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Phạm Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Huỳnh Diệu Linh, Nguyễn Thị Bích Thùy, Nguyễn Thị Cẩm Đan, Hoàng Bảo Trâm hay Lê Thị Tường Vy,…

Hay Doãn Hải My, một ứng viên sáng giá được nhiều người dự đoán?

Trong đó, Đỗ Thị Hà: (sinh năm 2001, quê Thanh Hóa), cao 1m72, ba vòng 80 - 63 - 89. Đỗ Thị Hà đã lọt top 5 Người đẹp biển và top 5 Người đẹp thời trang (người chiến thắng các phần thi phụ sẽ được xướng tên trong đêm chung kết). Về học vấn, người đẹp xứ Thanh hiện là sinh viên năm hai ngành Luật Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nguyễn Thị Thu Phương (Sinh năm 2000, quê Bắc Ninh), cao 1m73, ba vòng 82 - 62 - 90. Thu Phương từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, lọt top 5 chung cuộc và ẵm giải phụ Người đẹp biển. Cô đã lọt vào top 5 Người đẹp biển. Từng đoạt giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học, giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học năm lớp 12 và được tuyển thẳng vào Học viện Tài chính.

Phạm Thị Phương Quỳnh cũng có nhiều cơ hội

Phạm Thị Phương Quỳnh (Sinh năm 2000, quê Đồng Nai), cao 1m74, ba vòng 78 - 63 - 94. Phương Quỳnh đã có tên trong top 5 Người đẹp biển.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo (Sinh năm 2000, đến từ TPHCM), cao 1m73, ba vòng 81 - 61 - 92. Ngọc Thảo là một trong hai thí sinh có mặt cả trong top 5 Người đẹp biển và top 5 Người đẹp thời trang, cùng với Đỗ Thị Hà.

Nhiều người cũng kỳ vọng vào Đỗ Thị Hà

Doãn Hải My (Sinh năm 2001, tại Hà Nội), cao 1m67, ba vòng 76 - 58 - 89. Hải My là sinh viên năm nhất chương trình Chất lượng cao của Đại học Luật Hà Nội. IELTS của cô là 7.0, có thể giao tiếp bằng tiếng Trung. Doãn Hải My đã lọt top 5 Người đẹp tài năng.

Hoàng Bảo Trâm (Sinh năm 1998, quê Hải Phòng), cao 1m71, ba vòng 77 - 60 - 93. Người đẹp sở hữu gương mặt sáng pha nét Tây, học vấn "khủng" nhất nhì mùa giải năm nay. Cô giành học bổng du học ở Mỹ từ năm lớp 11, tốt nghiệp Đại học Drexel chuyên ngành Quản trị Marketing và Phân tích dữ liệu khi chưa đến 21 tuổi. Trong thời gian học tập ở Mỹ, Bảo Trâm từng là chuyên viên quản lý dự án kiêm chuyên viên truyền thông và phân tích văn hóa đa dạng tại FMC Corporations. Ngoài ra, Bảo Trâm còn là tình nguyện viên tại cuộc vận động WE.org của Liên hợp quốc; Chủ tịch Hội Lãnh đạo sinh viên châu Á Ascend; Trưởng ban Marketing của hội người da màu Mỹ Latin; Đại sứ sinh viên tại ĐH Drexel và làm trợ giảng tại Thư viện công King County. Hiện tại, cô là chuyên viên truyền thông tại trường Đại học Fulbright Việt Nam. Trước chung kết, cô có mặt trong top 5 Người đẹp tài năng.

Hoàng Bảo Trâm thì có profile học vấn cực khủng

Lê Thị Tường Vy (Sinh năm 2001, quê Quảng Ngãi), cao 1m76, ba vòng 86 - 65 - 92. Cô đang theo học năm thứ hai chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Trước đó, Tường Vy đã có mặt trong top 5 Người đẹp biển.

Nguyễn Thị Cẩm Đan (sinh năm 2002, đến từ Châu Đốc, An Giang), đang theo học Trung cấp Nghề Châu Đốc. Cẩm Đan còn có nhan sắc ấn tượng với vẻ đẹp hao hao mỹ nhân như "ma nữ đẹp nhất Thái Lan" Mai Davika.

Nguyễn Thị Cẩm Đan thì như diễn viên Thái Lan

Phạm Ngọc Phương Anh (Sinh năm 1998, đến từ TPHCM), cao 1m77, ba vòng 82 - 61 - 90. Cô là thủ khoa đầu vào khối song ngữ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TPHCM, đoạt giải Ba Học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016, được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương và Đại học Bách Khoa TP.HCM, nhận học bổng toàn phần 4 năm tại Đại học RMIT. Cô có tên trong top 5 Người đẹp tài năng.

Phạm Ngọc Phương Anh sở hữu đôi chân dài mướt mát

Theo Thùy Trang, ảnh: Trầm Hồng Ngọc (NLĐO)