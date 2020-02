Bảng B Giải bóng đá 7 người Công an tỉnh Gia Lai: Hơn 120 cầu thủ tham gia thi đấu

(GLO)- Sáng 27-2, tại sân bóng đá mini Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ khai mạc bảng B Giải bóng đá 7 người Công an tỉnh Gia Lai.

Tại bảng đấu này có 8 đội bóng với hơn 120 cầu thủ tham gia gồm Công an các địa phương: TP. Pleiku, Đak Đoa, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Pah, Chư Prông, Chư Sê và Chư Pưh. Trong 5 ngày diễn ra, các đội được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn mỗi bảng 2 đội vào thi đấu vòng bán kết. 3 đội bóng đạt thứ hạng cao nhất ở bảng B sẽ giành suất tham dự vòng chung kết Giải bóng đá 7 người Công an tỉnh.

Hơn 120 cầu thủ tham gia thi đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Được biết, ngoài bảng B, giải đấu còn tổ chức các bảng A và C với sự tham gia của 14 đội bóng khác. 8 đội bóng xuất sắc nhất ở 3 bảng sẽ thi đấu vòng chung kết diễn ra từ ngày 9 đến ngày 15-3. Sau giải đấu này, Công an tỉnh sẽ lựa chọn các cầu thủ để thành lập đội tuyển Công an tỉnh Gia Lai tham dự vòng chung kết môn bóng đá nam trong Chương trình Đại hội khỏe “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ VIII-2020 do Bộ Công an tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng vào cuối tháng 3-2020.