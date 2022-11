Cục Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức quay số "Hóa đơn may mắn"

(GLO)- Chiều 31-10, Cục Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý II và quý III-2022.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” do Cục Thuế tỉnh Gia Lai triển khai từ đầu tháng 9-2022 nhằm khuyến khích người mua lấy hóa đơn, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh. Đồng thời, khuyến khích người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Chương trình áp dụng đối với toàn bộ hóa đơn của người bán là tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn tỉnh. Hóa đơn đủ điều kiện tham gia chương trình là hóa đơn điện tử, có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin định danh của người mua. Theo cơ cấu giải thưởng của chương trình “Hóa đơn may mắn,” gồm 1 giải nhất (trị giá 10 triệu đồng); 3 giải nhì (trị giá 3 triệu đồng/giải); 5 giải ba (trị giá 2 triệu đồng/giải); 6 giải khuyến khích (trị giá 1 triệu đồng/giải).

Ông Lê Minh Nhựt-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh phát biểu tại chương trình lựa chọn Hóa đơn may mắn. Ảnh: Sơn Ca

Tại chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý II và quý III-2022, Cục Thuế tỉnh đã tiến hành quay số lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn của người nộp thuế do Cục thuế quản lý trên hệ thống hóa đơn điện tử tập trung của ngành Thuế. Theo đó, trong kỳ lựa chọn hóa đơn may mắn quý II-2022, tổng số hóa đơn được lập từ ngày 1-4 đến ngày 30-6-2022 là 151.952 hóa đơn. Trong đó, hóa đơn cá nhân đủ điều kiện là 33.852, hóa đơn tổ chức đủ điều kiện là 3.940. Trong kỳ lựa chọn hóa đơn may mắn quý III-2023, tổng số hóa đơn được lập từ ngày 1-7 đến ngày 30-9-2022 là 271.327 hóa đơn. Trong đó, hóa đơn cá nhân đủ điều kiện là 64.455, hóa đơn tổ chức đủ điều kiện là 188.568.

Kết quả, kỳ lựa chọn quý II-2022, giải nhất thuộc về Quầy thuốc Quỳnh Trang; 3 giải nhì thuộc về hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ấn, Ngô Thị Thủy, Cửa hàng điện máy Thái Tuấn. Kỳ lựa chọn quý III-2022, giải nhất thuộc về Cửa hàng Thanh Quyền; 3 giải nhì thuộc về khách hàng Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nhà thuốc Gia Huy.