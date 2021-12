Gia Lai: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 9,71%

(GLO)- Sáng 29-12, Cục Thống kê tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội năm 2021; công bố kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2020.

Theo số liệu công bố, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 9,71%, đạt mức tăng khá so với các tỉnh trong vùng và cả nước; đây cũng là thành công lớn của tỉnh trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực trên mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội. Trong mức tăng trưởng chung, khu vực nông-lâm nghiệp-thủy sản tăng 4,88%; công nghiệp-xây dựng tăng 21,97%; dịch vụ tăng 1,52%; tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt trên 67,2 ngàn tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước ước đạt 7.592 tỷ đồng, tăng 65,3 so với cùng kỳ năm 2020; toàn tỉnh trồng hơn 8.000 ha rừng, vượt 0,17% so với kế hoạch...

Quảng cảnh buổi họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội năm 2021. Ảnh: Minh Nguyễn

Năm 2021, toàn tỉnh có 900 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 7.500 tỷ đồng; 64 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư có tổng vốn đăng ký 25.062 tỷ đồng. Trong năm có 172 dự án được các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, đề xuất dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 13.987 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 610 triệu USD, tăng 5,17% so với cùng kỳ năm 2020.

Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Ngành Giáo dục đã kịp thời đưa ra các phương án ứng phó, hướng dẫn phù hợp vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, vừa thực hiện tốt kế hoạch năm học; ngành Y tế triển khai quyết liệt giải pháp phòng-chống dịch; tổ chức tốt việc phân luồng, phân tuyến khám chữa bệnh, bố trí khu vực cách ly theo quy định.

Tại buổi họp báo, Cục Thống kê cũng thông tin về kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020, qua đó cho thấy, bộ mặt nông thôn của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Kết cấu hạ tầng nông thôn được củng cố, sản xuất nông-lâm nghiệp-thủy sản tiếp tục có bước phát triển khá toàn diện.

Dịp này, lãnh đạo Cục Thống kê đã giải đáp nhiều câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí xung quanh các vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.