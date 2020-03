Tổng thống Trump muốn Fed quyết liệt hơn để hỗ trợ nền kinh tế

Phát biểu tại Nhà Trắng về các biện pháp ứng phó với dịch COVID-19, Tổng thống Trump cho biết các ngân hàng trung ương và các quốc gia khác đang hành động quyết liệt hơn nhiều so với Fed.





FED giảm lãi suất tác động như thế nào tới kinh tế Việt Nam?

Mỹ: FED cắt giảm lãi suất giữa lúc lo ngại kinh tế toàn cầu giảm tốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)





Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/3 cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hành động không đủ “quyết liệt” để đối phó với những tác động kinh tế từ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.



Phát biểu tại buổi họp báo ở Nhà Trắng về các biện pháp ứng phó với dịch COVID-19, Tổng thống Trump cho biết các ngân hàng trung ương và các quốc gia khác đang hành động quyết liệt hơn nhiều so với Fed.



Mức lãi suất tương ứng của họ thấp hơn so với lãi suất hiện nay của Fed, thậm chí trong một số trường hợp còn thấp hơn hai điểm phần trăm. Ông Trump cho rằng Mỹ không nên có lãi suất cao hơn các quốc gia khác.



Tuần trước, Fed đã cắt giảm khẩn cấp lãi suất 0,5 điểm phần trăm xuống biên độ 1,0-1,25%, trong bối cảnh xuất hiện nhiều quan ngại về thiệt hại mà dịch COVID-19 gây ra cho nền kinh tế Mỹ và toàn cầu.



Ngân hàng trung ương của Mỹ đưa ra quyết định này mà không cần chờ đến cuộc họp chính sách thường kỳ. Đây là động thái đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008.



Mới đây, Fed cũng thông báo khởi động việc mua lại trái phiếu kho bạc Mỹ có kỳ hạn dài hơn. Fed trước đó chỉ mua các trái phiếu có kỳ hạn ba hay sáu tháng với giá trị khoảng 60 tỷ USD/tháng kể từ giữa tháng 10/2019 đến nay.



Ngân hàng này cũng đã phải bơm 1.500 tỷ USD vào thị trường tiền tệ để củng cố hệ thống tài chính.



Giới chuyên gia kinh tế cho rằng các nhà hoạch định chính sách của Fed có thể đưa ra mức cắt giảm lãi suất thậm chí còn lớn hơn tại cuộc họp dự kiến kéo dài hai ngày từ ngày 17-18/3 tới.



Trong một động thái thể hiện sự quan ngại về sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ, Tổng thống Trump ngày 13/3 vừa qua đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do dịch bệnh, qua đó “mở khóa” 50 tỷ USD cho chi tiêu liên bang, đồng thời tiết lộ kế hoạch dự trữ dầu và miễn thanh toán lãi suất cho các khoản vay sinh viên.



Ông Trump khẳng định điều này sẽ giúp tiết kiệm cho người đóng thuế Mỹ hàng tỷ USD, song ông không đưa ra số tiền cụ thể hoặc thời gian cho việc mua dầu.



Theo số liệu công bố gần đây nhất, Kho dự trữ dầu chiến lược (SPR) của Mỹ đang nắm giữ 635 triệu thùng dầu, so với năng lực chứa 713,5 triệu thùng.



Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng tuyên bố miễn trả lãi cho các khoản vay của sinh viên khi các trường đại học tạm thời đóng cửa. Các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cũng được lùi thời hạn đóng thuế.



Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thông báo bà đã đạt được thỏa thuận với Nhà Trắng về một gói kích thích nhằm hỗ trợ mọi người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đây là điều mà các nhà kinh tế đánh giá rất quan trọng để ngăn chặn suy thoái kinh tế tại Mỹ.



Theo Mai Ly (TTXVN/Vietnam+)