Quán triệt thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân

(GLO)- Sáng 13-4, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân. Trung tướng Lê Quốc Hùng-Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân

Những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác, kết hợp chặt chẽ việc thực hiện dân chủ với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng-chống tiêu cực, lãng phí, đồng thời gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước trong Công an nhân dân. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, công dân, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục với tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ", tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân biết, giám sát, kiến nghị, phản ánh việc thực thi công vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hữu Trường

Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc các quy định về dân chủ ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động; luôn giữ đúng tác phong, điều lệnh Công an nhân dân, tận tâm với công việc; phòng-chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân, tiếp tục củng cố niềm tin, mối quan hệ thân thiết giữa Nhân dân với lực lượng Công an nhân dân, tạo sự đồng tình, ủng hộ, tích cực giúp đỡ của Nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng đánh giá cao kết quả thực hiện dân chủ Công an các đơn vị, địa phương đạt được, góp phần quan trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng vững mạnh. Đồng thời, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân; tích cực thực hành dân chủ, quyết tâm đưa các quy định về thực hiện dân chủ đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến tốt trong xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Phát huy dân chủ gắn với giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, sai phạm, những hành vi lợi dụng dân chủ để gây rối, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, cản trở người thi hành công vụ. Chú trọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự...

Hội nghị cũng đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thành phần, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an.

NGUYỄN HỮU