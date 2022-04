Hội nghị kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân

(GLO)- Sáng 8-4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II-2022.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai có Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên UBKT Đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương.

Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị trực tuyến. Ảnh: Lê Ánh



Trong quý I-2022, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong Công an nhân dân (CAND) tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật Đảng và công tác xây dựng lực lượng kiểm tra đảng trong CAND.



Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe 15 ý kiến tham luận, đánh giá về những kết quả đã đạt được; làm rõ những ưu điểm, tồn tại, khó khăn, hạn chế và những kiến nghị với Đảng ủy Công an Trung ương có giải pháp sát thực, hiệu quả hơn nữa để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong quý II-2022 và thời gian tiếp theo.



Tại điểm cầu trực tuyến Công an tỉnh Gia Lai, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh-phát biểu tham luận với chủ đề: “Tăng cường công tác nắm tình hình tổ chức Đảng, đảng viên phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Công an tỉnh”. Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, đây là biện pháp quan trọng, hoạt động ban đầu có ý nghĩa quyết định đến việc lựa chọn nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức, cơ sở Đảng.



Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu UBKT Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong quý II năm 2022 và thời gian tiếp theo. Khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cho ý kiến, phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT, cơ quan UBKT các cấp trong CAND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Trong đó, cần tiếp tục thống nhất và nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát, xác định đây là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng và có vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.



LÊ ÁNH