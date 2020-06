"Tý Cưng" được đưa đi chữa bệnh… tâm thần

(GLO)- Theo nguồn tin, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã ký quyết định đưa bị can Tiêu Duy Dũng (tên thường gọi Tý cưng, SN 1983, trú tại tổ 14, phường Yên Đổ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

Đối tượng Tiêu Duy Dũng. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Trước đó, trong quá trình điều tra, đối tượng Dũng đã từng đi điều trị bệnh tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Sau khi kiểm tra xác minh hồ sơ của đối tượng, Công an tỉnh đã đưa đối tượng đi giám định tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Tại đây xác định đối tượng bị trầm cảm, có dấu hiệu tâm thần. Căn cứ theo kết quả giám định pháp y tâm thần, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã ký quyết định đưa bị can đi chữa bệnh bắt buộc. Sau khoảng thời gian chữa bệnh, bị can sẽ tiếp tục phải chịu trách nhiệm hình sự.

Như Báo Gia Lai đã đưa tin, Dũng là đối tượng đã dùng súng bắn anh Trần Minh Tấn (SN 1997, trú tại số nhà 108/22 đường Trần Quý Cáp, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) và anh Nguyễn Thành Vũ (SN 1995, trú tại tổ 10, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) vào rạng sáng 2-7-2019, hậu quả làm anh Tấn tử vong. Dũng là đối tượng có nhiều tiền án về các tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Cướp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”. Ngày 5-6-2009, Dũng cũng đã dùng dao đâm anh Nguyễn Trường Ca (tức Ca tẩu, SN 1978, trú tại tổ 2, phường Yên Thế, TP. Pleiku) khiến nạn nhân tử vong.