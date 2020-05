Chồng câm điếc sát hại vợ, dựng hiện trường giả: Khởi tố, bắt giam bị can

Sau khi sát hại vợ, người chồng câm điếc ở Quảng Nam đã dựng hiện trường giả thành vụ 'giết người, cướp tài sản'.





Sáng 25.5, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ án chồng câm điếc sát hại vợ rồi dựng hiện trường giả thành vụ “giết người, cướp tài sản”, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Tới (31 tuổi, ở P.An Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) về tội giết người.







Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 9 giờ ngày 16.5, tại nhà ông Phạm Văn Thắng (khối phố An Hà Đông, P.An Phú) xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân tử vong là chị Phạm Thị Tuyết (31 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh).



Nhận tin báo, Công an TP.Tam Kỳ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin. Cơ quan chức năng sau đó xác định người ra tay sát hại chị Tuyết là Tới.



Theo đó, khoảng 8 giờ 45 ngày 16.5, thấy chị Tuyết đang gội đầu trong nhà vệ sinh, Tới đến phía sau dùng 2 tay bóp cổ và đè cổ chị Tuyết vào thùng nước bên cạnh.



Một lúc sau, chị Tuyết vùng ra sau nên cả hai cùng ngã ra nền xi măng, Tới kiểm tra thì phát hiện chị Tuyết nằm bất động. Thấy vậy, Tới vào phòng bế con mới 6 tháng tuổi chạy ra sân kêu cứu, ra hiệu là có 2 người phụ nữ vào nhà giết vợ mình.



Theo cơ quan điều tra, kết quả ban đầu xác định nguyên nhân khiến Tới ra tay sát hại vợ do mâu thuẫn trong sinh hoạt vợ chồng.



