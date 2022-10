Đắk Lắk: Truy tìm nhóm trộm đột nhập nhà chủ tịch huyện

Một chủ tịch huyện cho biết khi ông đi làm, vợ ông ở nhà phát hiện nhóm trộm đột nhập nhưng bị dọa nên bà bỏ chạy ra ngoài. Nhóm trộm lấy đi một số tài sản trong nhà rồi bỏ đi.

Chiều 14-10, một lãnh đạo Công an TX.Buôn Hồ (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ vụ nhóm đối tượng đột nhập vào nhà một chủ tịch huyện lấy trộm tài sản.

Theo thông tin Thanh Niên nắm được, vụ trộm trên xảy ra vào sáng cùng ngày (14.10) tại nhà riêng của ông M. ở TX.Buôn Hồ (ông M. hiện là Chủ tịch UBND một huyện của tỉnh Đắk Lắk).



Chiếc xe ô tô nghi có liên quan vụ trộm tại nhà một chủ tịch huyện ở Đắk Lắk (Ảnh từ camera an ninh nhà dân). Ảnh: NDCC

Qua điện thoại với PV, ông M. cho biết sáng nay ông đi làm, chỉ có vợ ở nhà. Khi nhóm trộm đột nhập, vợ ông đã phát hiện vụ việc nhưng vì bị nhóm trộm hù dọa nên bà bỏ chạy ra ngoài. “Nhóm trộm lấy đi một số tài sản trong nhà rồi bỏ đi. Khi nghe vợ báo tin, tôi về nhà và đã báo công an làm rõ. Tuy nhiên, tôi không muốn ồn ào, không muốn dư luận suy diễn vụ việc sai lệch”, ông M. thông tin qua điện thoại.

Được biết, trước khi xảy ra vụ trộm nói trên, khu vực gần nhà ông M. có một xe ô tô 7 chỗ thường xuyên qua lại. Bước đầu, công an nghi vấn chiếc xe là phương tiện nhóm trộm sử dụng. Công an đang xác minh, trích xuất camera an ninh các khu vực lân cận để điều tra, làm rõ.