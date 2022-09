Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng báo cáo vụ hai học sinh bị đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Trần Đức Lợi vừa ký văn bản báo cáo UBND tỉnh vụ việc 2 học sinh bị đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu đang được dư luận quan tâm.

Học sinh Trường THCS-THPT Tây Sơn bị đánh (hình ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng)





Cụ thể, lúc 13 giờ 45 phút, ngày 7/9, cô Đặng Thị Hương - giáo viên chủ nhiệm lớp 7A7 Trường THCS-THPT Tây Sơn kiểm diện học sinh, có 2 học sinh vắng là Nguyễn Quốc Kh. và Lê Nhật Đăng Kh.



Theo thông tin từ học sinh, 2 học sinh này bị một số thanh niên ở ngoài nhà trường đánh đến trọng thương, phải đi bệnh viện. Khi biết thông tin, nhà trường phân công cán bộ, giáo viên đến bệnh viện thăm hỏi, động viên học sinh và gia đình.



Hiện nay, sức khỏe Nguyễn Quốc Kh. và Lê Nhật Đăng Kh. bước đầu ổn định.



Còn theo tường trình của các học sinh liên quan đến vụ việc, khoảng 8 giờ 30 ngày 5/9 và khoảng 17 giờ 30 ngày 6/9, em Nguyễn Quốc Kh. bị 2 thanh niên là Võ Hoàng Hải Đăng – học viên Trường Cao đẳng Nghề (tên cũ) và Lê Anh Tuấn - học viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng (tên cũ) cùng một số thanh niên khác đánh tại khu vui chơi gần chợ Xuân An.



Khoảng 12 giờ ngày 7/9, Lê Nhật Đăng Kh. bị 2 học viên Trường Cao đẳng Nghề và Lê Anh Tuấn - học viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng đánh tại khu vui chơi gần chợ Xuân An.



Nguyên nhân do xích mích, mâu thuẫn với nhau qua Zalo, Facebook giữa Nguyễn Hoàng An N. - học sinh lớp 7A7 và em Võ Hoàng Hải Y. - học sinh lớp 8A8 Trường THCS-THPT Tây Sơn. Do bệnh vực lẫn nhau nên dẫn đến mâu thuẫn giữa học sinh Lê Nhật Đăng Kh., Nguyễn Quốc Kh. (bạn của Nguyễn Hoàng An Nh.) và Võ Hoàng Hải Đăng (anh ruột của Võ Hoàng Hải Yến).



Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết thêm, theo xác minh ban đầu, tham gia đánh Nguyễn Quốc Kh., Lê Nhật Đăng Kh. còn có Lê Anh Tuấn và Nguyễn Hoàng Gia Hùng là học viên của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng.



Ông Trần Đức Lợi cho biết về biện pháp xử lý như sau: Đối với Trường THCS-THPT Tây Sơn, ngay sau khi nhận được thông tin lãnh đạo nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm liên hệ, phối hợp gia đình học sinh bị đánh để thăm hỏi, động viên; đồng thời, đề nghị Công an Phường 3 phối hợp với phụ huynh và học sinh xác minh sự việc.



Những học sinh quay và chia sẻ clip đánh nhau lên mạng xã hội, nhà trường đã làm việc với phụ huynh và học sinh để phê bình, nhắc nhở và yêu cầu cam kết chấm dứt việc phát tán clip dưới mọi hình thức. Cùng đó, tiếp tục phối hợp với Công an Phường 3 tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và xử lý đối với các học sinh vi phạm.



Đối với Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng, nhà trường đã làm việc với phục huynh và học viên có liên quan.



Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Trường THCS-THPT Tây Sơn cử cán bộ quản lý, giáo viên đến thăm hỏi, động viên học sinh bị đánh; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ sự việc nhằm có hình thức xử lý đối với các đối tượng vi phạm.



Mặt khác, ông Lợi cũng cho biết chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh, tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, tuyên truyền văn hóa ứng xử trên mạng xã hội cho học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng để có hình thức xử lý các đối tượng học sinh vi phạm sau khi có kết quả điều tra và đề xuất, kiến nghị xử lý của Công an Phường 3, Đà Lạt; phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức đối với thanh thiếu niên.





http://baolamdong.vn/phapluat/202209/so-giao-duc-va-dao-tao-bao-cao-vu-hai-hoc-sinh-bi-danh-hoi-dong-phai-nhap-vien-cap-cuu-3135159/

Theo M.ĐẠO (baolamdong)