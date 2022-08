Giải cứu đôi nam nữ ngủ trong xe ô tô rơi xuống vực

(GLO)- Công an huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) thông tin về vụ tai nạn khiến xe ô tô và 2 người đang ngủ trong xe rơi xuống vực tại địa bàn vào chiều 20-8.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 20-8 anh P.N.Đ.D (26 tuổi) cùng chị N.T.T (22 tuổi, cùng trú tại tỉnh Kon Tum) đến khu vực Nghĩa trang nhân dân huyện Kon Plông để cắm trại.

Sau khi ăn uống xong, do thời tiết lạnh nên anh D. và chị T. đã lên ô tô riêng để nằm ngủ. Đến khoảng 0 giờ ngày 21-8 do ngủ say nên anh D. vô tình gạt trúng phanh tay của xe ô tô. Do địa hình dốc nên xe ô tô đã lao xuống vực sâu hàng chục mét.

Đến khoảng 0 giờ 35 phút cùng ngày, một người bạn của anh D. sau khi biết vụ việc đã liên hệ với Công an huyện Kon Plông để cầu cứu.

Chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng khi lao xuống vực sâu. Ảnh: Công an huyện Kon Plông

Nhận được tin báo, Công an huyện Kon Plông đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Kon Plông nhanh chóng đến hiện trường tổ chức cứu hộ. Do địa hình đồi núi dốc thẳng đứng, thời tiết đang có mưa và sương mù nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Sau đó, cả 2 đã được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Kon Plông cấp cứu.

Vụ việc khiến anh D. bị xây xát nhẹ, riêng chị T. bị thương nặng phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để tiếp tục điều trị.