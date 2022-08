Đường dây cho vay lãi suất 500%/năm ở Lâm Đồng

9 đối tượng trong đường dây cho vay với lãi suất hơn 500%/năm vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.





Ngày 23-8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết thông qua công tác tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự xác định nghi vấn về 1 nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động "tín dụng đen".



Sau khi rà soát, củng cố hồ sơ Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 9 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Qua đó, 9 đối tượng bị khởi tố gồm: Vũ Văn Ninh (24 tuổi), Phan Hữu Vương (30 tuổi), Vũ Văn Trọng (26 tuổi), Nguyễn Văn Thông (30 tuổi), Vũ Quang Điệp (30 tuổi), Trần Đình Khải (30 tuổi), Đỗ Đại Thành (32 tuổi), Vũ Mạnh Thắng (26 tuổi), Đỗ Văn Hải (29 tuổi); cùng quê quán Hà Nam, cùng tạm trú tại Phường 4, TP Đà Lạt.



Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với các đối tượng trong nhóm cho vay nặng lãi. (Ảnh công an cung cấp).



Địa bàn hoạt động của nhóm này chủ yếu ở TP Đà Lạt và các huyện lân cận. Để không bị cơ quan chức năng ngăn chặn phát tán quảng cáo, các đối tượng chủ yếu đăng bài giới thiệu việc cho vay tiền trên mạng xã hội (Facebook, Zalo) hoặc trực tiếp đến các hàng quán, nhà của người dân mời chào.



Thông tin từ cơ quan công an, thủ tục mà nhóm đối tượng này cho vay rất đơn giản, chỉ cần cung cấp hình ảnh về các giấy tờ chứng minh thông tin cá nhân như sổ hộ khẩu, CCCD… các đối tượng sẽ đến tận nhà xác minh và giải ngân ngay.



Ngoài ra, đưa ra các điều kiện cho người vay chọn trả góp cả gốc và lãi hàng ngày hoặc trả lãi hàng ngày bằng 2 hình thức trực tiếp và qua chuyển khoản ngân hàng. Khi người vay sập bẫy, dù chọn trả cả gốc và lãi theo ngày hay chỉ lãi theo ngày thì nhóm này vẫn thu 10% phí dịch vụ. Qua điều tra, lực lượng công an xác định nhóm này cho nhiều người vay lãi suất rất cao, lên tới hơn 500%/năm.



9 đối tượng cho vay "tín dụng đen". (Ảnh công an cung cấp).



Đáng chú ý, trong số những người vay tiền có nhiều người khi không thể trả được nợ cũ đã tiếp tục vay mới để trả nợ cũ, do đó số nợ lớn dần không kiểm soát, mâu thuẫn gia đình phát sinh vì hàng ngày bị các đối tượng gây sức ép đòi nợ, thậm chí phải trốn khỏi địa phương.



Qua điều tra thu thập chứng cứ nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an TP Đà Lạt đã đồng loạt đột kích, khám xét chỗ ở của 12 đối tượng tại phòng B209 chung cư Mạc Đỉnh Chi và số nhà 89/25 đường Đồng Tâm, cùng thuộc địa bàn phường 4, TP Đà Lạt, phát hiện và tạm giữ nhiều điện thoại, giấy quảng cáo, giấy tờ tùy thân… có liên quan đến hoạt động cho vay của các đối tượng.



Tại cơ quan công an, các đối tượng chỉ thừa nhận một số lần cho vay qua hợp đồng cho vay có ký cả 2 bên. Tuy nhiên đến nay, công an đã làm rõ gần 40 người vay của nhóm đối tượng trên với số tiền cả gốc và lãi lên tới hàng trăm triệu đồng.

Theo ĐÌNH THI (NLĐO)