An Khê: Triệt phá 2 nhóm đối tượng hoạt động "tín dụng đen" liên tỉnh

(GLO)- Ngày 29-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa triệt phá thành công 2 nhóm đối tượng từ Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa vào hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn.





Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 5-2022, Công an thị xã An Khê nhận được tin báo về 2 nhóm đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào tạm trú trên địa bàn thị xã và có các hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao.

2 đối tượng: Biên (bìa trái) và Long từ Hà Nội vào hoạt động cho vay lãi nặng bị tạm giữ tại Công an thị xã An Khê. (Ảnh Công an thị xã An Khê cung cấp)



Sau một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chiều 26-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê đã bắt giữ được nhóm Nguyễn Thành Biên (SN 1984), Nguyễn Văn Long (SN 1982, cùng trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội; tạm trú tại phường An Phú, thị xã An Khê) và nhóm của Nguyễn Hữu Tài (SN 1998), Đàm Danh Đức (SN 1998, cùng trú tại huyện Quảng Xương, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; tạm trú tại phường An Phú, thị xã An Khê).



Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 5-2022 đã vào tạm trú tại thị xã An Khê với mục đích thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng. Để tìm kiếm người vay, các đối tượng đã in và rải tờ rơi (ghi số điện thoại) với nội dung cho vay tiền nhanh, thuận tiện. Các đối tượng cho vay tiền mặt với lãi suất 30%/tháng, thu tiền hàng ngày, kỳ hạn chủ yếu 25 ngày. Số tiền hàng ngày người vay phải đóng gồm tiền gốc và tiền lãi, được chia trung bình theo số ngày đã thỏa thuận từ trước. Quá trình cho vay, nếu người vay không kịp trả tiền, các đối tượng có hành vi đe dọa, khủng bố tinh thần người vay.



Sau 2 tháng hoạt động, đến thời điểm bị phát hiện, 2 nhóm đối tượng này đã cho 46 người vay tổng cộng hơn 1 tỷ đồng và thu lợi 133 triệu đồng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thị xã thu một số tài liệu như giấy vay nợ, căn cước công dân. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Biên, Nguyễn Văn Long và Nguyễn Hữu Tài để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.



