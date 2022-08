Đắk Lắk: Quản giáo quên khóa cửa, bị can trốn tạm giam về gặp vợ con

Đang bị tạm giam về tội trộm cắp tài sản, một bị can ở Đắk Lắk lợi dụng quản giáo quên khóa cửa đã trốn khỏi nơi tạm giam về gặp vợ con.





Ngày 8.8, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Song Vương (31 tuổi, trú xã Tân Lập, H.Krông Búk, Đắk Lắk) về tội trốn khỏi nơi giam, giữ.



Theo cáo trạng, ngày 30.3, Nguyễn Song Vương thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại thôn Trung Hồ, xã Ea Hồ, H.Krông Năng (Đắk Lắk). Ngày 8.4, Công an H.Krông Năng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vương về tội trộm cắp tài sản, thực hiện lệnh tạm giam Vương trong thời hạn 1 tháng 23 ngày để phục vụ điều tra.



Chiều 18.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Krông Năng trích xuất Vương để hỏi cung bị can. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, Vương được giao lại cho một cán bộ quản giáo và được đưa về lại buồng giam của nhà tạm giữ công an huyện.



Vào khoảng 9 giờ 30 ngày 19.5, phát hiện cửa buồng giam không khóa, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo, Vương mở cửa ra khỏi buồng giam, trèo qua tường rào trốn ra ngoài. Sau đó, Vương thuê taxi đến nhà một người bạn ở xã Pơng Drang, H.Krông Búk (Đắk Lắk) xin được 400.000 đồng để trả tiền taxi.



Tiếp đó, Vương liên hệ với 2 người khác để xin tiền, đến tối 19.5 thì đón xe taxi từ TX.Buôn Hồ (Đắk Lắk) về nhà bố vợ ở xã Ea Kuêh (H.Cư M’gar, Đắk Lắk). Tại đây, Vương gặp vợ, con và ngủ lại một đêm. Sáng 20.5, Vương thuê xe taxi đến TX.Buôn Hồ để lẩn trốn thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Theo TRUNG CHUYÊN (TNO)