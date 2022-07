Triệt phá đường dây làm giả căn cước công dân, bằng lái xe quy mô lớn

Đường dây làm giả các loại bằng cấp, chứng chỉ, bằng lái xe, căn cước công dân, chứng minh nhân dân quy mô lớn vừa được phát hiện đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 31-7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Ea H’leo triệt phá thành công đường dây chuyên làm giả các loại giấy tờ, lần đầu tiên phát hiện tại tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi làm giả, mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức trên địa bàn huyện Ea H’leo nên phối hợp xác minh.

Sau một thời gian điều tra, lực lượng công an đã xác định được 2 đối tượng chuyên làm giả, mua bán các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức là Đỗ Trung Kiên (26 tuổi) và Nguyễn Thành Long (22 tuổi, cùng ngụ huyện Ea H’leo).

Tại cơ quan công an, đối tượng Kiên khai nhận năm 2021 sau khi ra tù đã lên mạng xem và thấy việc làm giả giấy tờ đem lại lợi nhuận cao nên đặt mua máy móc, thiết bị rồi cùng đối tượng Long làm giả.

Các loại giấy tờ mà 2 đối tượng làm giả chủ yếu là các loại bằng cấp, chứng chỉ, bằng lái xe, căn cước công dân, chứng minh nhân dân.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 3 máy tính, 2 máy in màu, 1 máy ép nhựa dẻo, gần 300 thẻ nhựa có in chữ giấy phép lái xe, cùng rất nhiều loại giấy tờ, tài liệu có liên quan.