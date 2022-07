Hải Dương: Triệt phá đường dây làm giả chứng chỉ nghề từ Bắc vào Nam

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương triệt phá đường dây làm giả chứng chỉ nghề quy mô lớn, khởi tố nhiều bị can ở hàng loạt tỉnh thành trên cả nước.





Sáng 16.7, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, cho biết Phòng An ninh điều tra vừa triệt phá đường dây làm giả chứng chỉ nghề quy mô lớn nhất tỉnh từ trước đến nay, khởi tố 23 bị can về các tội giả mạo trong công tác, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.





Công an hỏi cung một đối tượng phạm tội. Ảnh: CACC



Các bị can thuộc nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam như TP.HCM, TP.Hà Nội và các tỉnh: Nam Định, Hải Dương, Quảng Ninh, Bến Tre, Gia Lai và Thanh Hóa.



Trước đó, vào tháng 3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Văn Tưởng (29 tuổi, trú tại P.Phả Lại, TP.Chí Linh, Hải Dương) bán các chứng chỉ đào tạo nghề không qua đào tạo.



Mở rộng điều tra, công an xác định nguồn cung cấp các chứng chỉ là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục ở các tỉnh phía nam nên đã lập chuyên án đấu tranh.



Công an tỉnh Hải Dương đã triệt phá thành công một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục cấp bán hàng chục nghìn chứng chỉ nghề không qua đào tạo, sát hạch.



Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án và khởi tố 23 bị can về các tội giả mạo trong công tác, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.



Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với quy mô rất lớn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.



Vụ án làm giả chứng chỉ nghề đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Theo Cù Hiền (TNO)