Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại tỉnh Kon Tum

Ngày 11/7, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về tình hình triển khai các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai và thi hành pháp luật khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh.



Tháng 7 khởi đầu mùa mưa bão, cường độ thiên tai sẽ rất khốc liệt dần về cuối năm

Nước dâng cao tại khu vực cầu tràn Đăk Wet (xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum). Ảnh tư liệu: TTXVN phát



Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đánh giá cao sự chuẩn bị, những sáng tạo trong phòng, chống và tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra thiên tai trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, tỉnh Kon Tum cần tăng cường đào tào lực lượng xung kích tình nguyện về những kỹ năng như tuần tra, trinh sát khu vực có khả năng cao xảy ra lũ quét, sạt lở để sớm có phương án sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.



Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị, tỉnh cần nghiên cứu và đưa vào sử dụng thiết bị điện thoại vệ tinh đối với khu vực dễ bị lũ chia cắt để nắm bắt thông tin, sẵn sàng phương án ứng phó. Tỉnh cần chia sẻ bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất với Tổng cục Khí tượng Thủy văn để trao đổi, phục vụ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tốt hơn; tiếp tục nắm thông tin, đánh dấu thêm khu vực xung yếu cũng như các công trình thủy lợi, thủy điện trọng điểm. Cục Quản lý tài nguyên nước báo cáo đầy đủ về việc tích nước của các công trình hồ, đập để Bộ nghiên cứu quy trình trữ nước, tích nước phù hợp đối với công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.



Năm 2021, thời tiết nắng nóng đã gây hạn hán cục bộ tại các huyện Đăk Tô, Đăk Hà, Sa Thầy và thành phố Kon Tum với 93,84 ha. Ảnh hưởng từ các cơn bão cuối năm 2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 3 người chết, 136 nhà bị ảnh hưởng và khoảng 728 ha nông nghiệp bị thiệt hại. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng khác như giao thông, thủy lợi bị hư hỏng, sạt lở, gây ách tắc giao thông. Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai gây ra là hơn 126 tỷ đồng.



Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, địa bàn tỉnh ghi nhận 169 trận động đất có độ lớn hơn 2.5 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông. Trận động đất mạnh nhất được ghi nhận tại huyện Kon Plông vào lúc 12 giờ 54 phút ngày 18/4/2022, có độ lớn 4.5.



Người dân có thể cảm nhận được sự rung lắc của các trận động đất này. Đến nay, tỉnh Kon Tum chưa ghi nhận thiệt hại về người, công trình cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, các rung động địa chấn do động đất đã gây tâm lý lo lắng cho một số người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trong khu vực.



Từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Kon Tum ghi nhận một trường hợp chết do nước lũ cuốn trôi khi đi qua suối, hai trường hợp chết do bị sét đánh. Mưa lớn kèm gió lốc, lũ đã làm 8 nhà ở bị tốc mái, 4 trường học bị ảnh hưởng và 9,5 ha cây trồng bị thiệt hại. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 972 triệu đồng.



Các đơn vị của tỉnh đã kịp thời khắc phục nhanh chóng, hiệu quả thiệt hại do thiên tai gây ra; sơ tán dân, di dời tài sản ở khu vực xung yếu đến nơi an toàn và sớm ổn định cuộc sống, phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.



Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp cho biết, thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp, phương án ứng phó tương ứng từng cấp độ rủi ro thiên tai, nhất là lũ lớn, bão mạnh, siêu bão, sạt lở đất, lũ quét, động đất... đảm bảo sát thực tiễn. Tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các hồ chứa thuộc phạm vi quản lý, xử lý; khắc phục ngay công trình, hạng mục công trình hư hỏng có nguy cơ mất an toàn. Ngoài ra, tỉnh tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn trước và trong mùa mưa, lũ năm 2022 theo quy định.



Các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai, tổ chức diễn tập để rút kinh nghiệm cho phù hợp thực tế địa phương; lồng ghép phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kiểm tra, xử lý công trình làm gia tăng rủi ro thiên tai; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống thiên tai, đưa thông tin đến thôn, bản và người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Từ đó, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trong mùa mưa bão sắp đến.

Theo Khoa Chương (TTXVN)