"Cò mứt" làm xấu xí hình ảnh du lịch Đà Lạt

(GLO)- Sau thời gian dài tạm lắng thì hiện nay, hình ảnh "cò du lịch", "cò mứt" tranh giành, chèo kéo du khách với lời lẽ khiếm nhã lại tái diễn, làm xấu hình ảnh du lịch Đà Lạt khiến nhiều người ngao ngán.





Ngày 18-7, ông Nguyễn Đức Cứ-Trưởng phòng Kinh tế TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã nắm được thông tin vụ việc "cò mứt" chéo kéo, đe dọa du khách và hiện đang tiến hành mời các bên lên làm việc.

Hình ảnh "cò mứt" tranh giành khách làm xấu xí hình ảnh du lịch Đà Lạt. (Ảnh cắt từ clip, nguồn NLĐO)



Vừa qua, mạng xã hội Facebook đăng tải hình ảnh kèm video phản ánh tình trạng "cò mứt", "cò du lịch" tranh giành, chèo kéo du khách đến những vườn dâu, điểm tham quan để hưởng phần trăm hoa hồng làm xấu xí hình ảnh du lịch Đà Lạt gây bức xúc dư luận. Trang Facebook có tên Duy Anh Phan Nguyen đăng dòng trạng thái bức xúc phản ánh vụ việc ngày 17-7 đã bị nhóm lò mứt làm nhục tại đồi Robin-TP. Đà Lạt vì không đưa khách đến lò mứt theo yêu cầu.



“Còn ai liên quan đến clip này thì tất cả anh chị em hướng dẫn viên đều biết và nhìn toàn cảnh sự việc đang xảy ra để có câu trả lời cho riêng mình. Tôi muốn tất cả anh chị em hướng dẫn viên trên khắp cả nước hãy lên tiếng đấu tranh để đem lại sự yên bình, trong sạch cho ngành du lịch tỉnh nhà. Những clip này, tôi đã gửi cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tại TP. Đà Lạt vào cuộc xử lý để đem lại sự công bằng cho anh chị em hướng dẫn viên. Mong sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa. Trân trọng cám ơn!



Dòng trạng thái trên thu hút hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận bức xúc về tình trạng "cò mứt", "cò du lịch" lộng hành làm xấu xí du lịch Đà Lạt trong lòng du khách.



Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Viết Vân-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng-cho biết: Thanh tra sở đang phối hợp với UBND TP. Đà Lạt để xử lý. "Những hình ảnh xấu xí này tạm lắng rất lâu rồi nay mới xuất hiện lại tại Đà Lạt, ngành du lịch tỉnh nhà sẽ vào cuộc xử lý nghiêm nhằm mang lại hình ảnh du lịch Đà Lạt thân thiện, mến khách"-ông Vân nhấn mạnh.



Được biết, năm 2018, trong đợt tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh mứt đặc sản, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Đà Lạt đã xử lý 89 đối tượng "cò" tiếp thị đặc sản Đà Lạt, tạm giữ 78 xe máy và xử phạt trên 108 triệu đồng đối với các cá nhân này. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xử lý 42 cơ sở thường xuyên sử dụng "cò" và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xử phạt hành chính hơn 180 triệu đồng. Trong đó, các lỗi xử phạt chủ yếu do các cơ sở kinh doanh đặc sản không rõ nguồn gốc; không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định; sử dụng nhân viên ("cò") chèo kéo, ép buộc khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ tại các khu du lịch (phạt từ 2-5 triệu đồng/trường hợp)... có cơ sở sử dụng "cò" bị phạt tới 17 lần nhưng vẫn tiếp tục tái diễn.



TUỆ NGUYÊN (tổng hợp)