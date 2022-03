Khởi tố 11 đối tượng tham gia phá 14.000m² rừng ở Kon Tum

Liên quan đến vụ tàn phá rừng ở tiểu khu 477 (xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum), cơ quan công an đã nhanh chóng điều tra, khởi tố 11 bị can, trong đó bắt tạm giam 7 bị can, 4 bị can cấm đi khỏi nơi cư trú.



Hiện trường vụ phá rừng ở tiểu khu 477

Thông tin từ Công an huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố 11 bị can do có liên quan đến vụ tàn phá rừng ở tiểu khu 477 (xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

Theo đó, ngày 7-2, công an huyện tiếp nhận hồ sơ vụ “Huỷ hoại rừng” nói trên từ Hạt Kiểm lâm huyện chuyển qua.

Đến ngày 15-2, tức sau 8 ngày, cơ quan công an đã xác định được đối tượng. Quá trình làm việc và thu thập hồ sơ sau đó, công an đã khởi tố 11 đối tượng, trong đó bắt tạm giam 7 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 4 đối tượng.

Như đã phản ánh, tại tiểu khu 477 (xã Măng Cành, thuộc quản lý của UBND xã Măng Cành) đã xảy ra vụ tàn phá rừng với diện tích bị phá là 14.000m2. Hạt Kiểm lâm đã khởi tố vụ án, đồng thời chuyển hồ sơ sang công an để tiếp tục điều tra.

Theo Thượng tá Trịnh Quốc Quân, Trưởng Công an huyện Kon Plông, ngoài vụ việc nói trên, Công an huyện Kon Plông cũng nhanh chóng triệt phá băng nhóm khai thác rừng ở vụ án khác trong thời gian 8 ngày. Đó là vụ phá rừng ở khoảnh 13, tiểu khu 486, thị trấn Măng Đen, do UBND thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông quản lý với 18 cây bị khai thác, khối lượng gỗ thiệt hại là 19m3.

Vụ việc này, công an tiếp nhận từ ngày 17-2, đến ngày đến ngày 25-2 thì khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng gồm: Nguyễn Quang Thịnh (thị trấn Măng Đen), A Tay (xã Măng Bút, cùng thuộc huyện Kon Plông) và Phạm Văn Nguyên (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản”. Ngay sau đó, Huyện uỷ Kon Plông đã chỉ đạo UBND huyện, Phòng Nội vụ làm hồ sơ đề nghị khen thưởng đột xuất cho cơ quan cảnh sát điều tra cùng một số cá nhân công an huyện.

Như vậy, chỉ trong quý I-2022, Công an huyện Kôn Plông đã lập chiến công lớn khi đã nhanh chóng phá 3 vụ vi phạm lâm luật trên địa bàn trong thời gian rất ngắn.

Nói về việc phá nhanh các vụ án phá rừng thời gian qua, Thượng tá Trịnh Quốc Quân cho biết, khi tiếp nhận hồ sơ, thông tin vụ việc, công an tập trung điều tra xử lý. Nhờ đó, các vụ án liên quan đến khai thác, phá rừng nhanh chóng được điều tra thành công.