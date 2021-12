Lâm Đồng: Tạo email, mạo danh 26 lãnh đạo các tỉnh, thành để lừa đảo

Đặng Thanh Tùng khai nhận đã tạo lập tài khoản thư điện tử mạo danh 26 lãnh đạo các tỉnh, thành phố để gửi thư điện tử đến lãnh đạo các sở, ban, ngành nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 20.12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an Lâm Đồng cho biết đã phát hiện nghi phạm có hành vi sử dụng địa chỉ thư điện tử mạo danh lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đặng Thanh Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Phòng PA05 Công an Lâm Đồng, cách đây mấy tháng, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhận được thư điện tử (email) từ một địa chỉ email có tên tr**********.gov@gmail.com gửi vào địa chỉ hộp thư điện tử công vụ. Nội dung các email này tương tự nhau, đều tự xưng, mạo danh là lãnh đạo UBND tỉnh để hỏi thăm về sức khỏe, công việc và nhờ chuyển khoản 40 triệu đồng để gửi cho người quen.

Xác định đây là việc mạo danh, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị nội bộ, gây ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, PA05 đã vào cuộc, thu thập thêm thông tin, tài liệu có liên quan để điều tra xử lý.

Nội dung email mạo danh lừa đảo của Tùng. Ảnh: Công an cung cấp

Dù đối tượng dùng các thủ đoạn tinh vi để che giấu danh tính trên không gian mạng, nhưng sau một thời gian tích cực điều tra, đến ngày 25.9, Phòng PA05 Công an Lâm Đồng đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai xác định, làm rõ được lai lịch đối tượng thực hiện hành vi trên là Đặng Thanh Tùng (28 tuổi, thường trú tại H.Cát Tiên, Lâm Đồng; tạm trú tại P.Long Bình, tỉnh Đồng Nai). Qua xác minh nhân thân, lai lịch của Tùng, công an phát hiện Tùng có anh trai là Đặng Quang Thông - đối tượng từng có hành vi giả mạo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện đang chấp hành án phạt tù tại tỉnh Bình Phước.

Ngày 30.9, PA05 đã thành lập Tổ công tác di chuyển đến Đồng Nai để truy bắt đối tượng. Cùng thời gian, Tổ công tác của Công an Lâm Đồng đang triển khai lực lượng thì Tùng cũng vừa bị Công an tỉnh Bình Phước tạm giữ để làm rõ về hành vi sử dụng thư điện tử mạo danh Chủ tịch UBND tỉnh này để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đặng Thanh Tùng thực nghiệm hành vi mạo danh. Ảnh: Công an cung cấp

Cũng theo Phòng PA05 – Công an Lâm Đồng, qua phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước đấu tranh, Đặng Thanh Tùng khai nhận, từ tháng 7.2021 đã sử dụng điện thoại thông minh để tạo lập tài khoản Gmail của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước và tài khoản email của 24 lãnh đạo các tỉnh, thành phố khác trong cả nước để gửi thư điện tử đến lãnh đạo các sở, ban, ngành nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Đối với vụ việc liên quan tại Bình Phước, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đặng Thanh Tùng 30 triệu đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng cảnh giác về tình trạng kẻ xấu mạo danh. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ việc mạo danh lãnh đạo tỉnh như trên đề nghị khẩn trương liên hệ với Công an tỉnh Lâm Đồng (qua Phòng PA05, ĐT: 0693.449.402) để được giải quyết.