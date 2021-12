Kịp thời cứu sống một phụ nữ rơi xuống hồ Xuân Hương Đà Lạt

Lực lượng cứu hộ cứu nạn kịp thời cứu sống một phụ nữ thả cá phóng sinh chẳng may bị rơi xuống hồ Xuân Hương, TP.Đà Lạt.

Sáng 5.12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an Lâm Đồng) cho biết vừa phối hợp với Công an P.1, TP.Đà Lạt cứu sống một phụ nữ thả cá phóng sinh chẳng may bị rơi xuống hồ Xuân Hương, Đà Lạt.

Hồ Xuân Hương, nơi chị M. bị trượt chân. Ảnh: Lâm Viên

Theo đó, lúc 8 giờ 10 ngày 5.12 nhận được tin báo từ Công an TP.Đà Lạt có 1 phụ nữ đang đuối nước tại hồ Xuân Hương, Phòng PC07 xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chỉ huy cùng 10 cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đến ngay hiện trường.

Tại đây, người phụ nữ đang chới với cầu cứu. Ngay lập tức, các chiến sĩ Cảnh sát lao ngay xuống hồ Xuân Hương và đưa được người phụ nữ lên bờ lúc 8 giờ 25. Sau khi sơ cứu ban đầu, xe ô tô của Công an P.1 cấp tốc đưa đến ngay Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng nên người này được cứu sống kịp thời.

Chị M. chới với giữa hồ nước lạnh giá. Ảnh: Lâm Viên

Người gặp nạn là chị L.T.M (42 tuổi, ngụ đường Ma Trang Sơn, P.6, Đà Lạt). Theo người nhà, sáng 5.12 chị M. lái xe máy ra hồ Xuân Hương thả cá phóng sinh, chẳng may bị trượt chân rơi xuống hồ. Nhờ được phát hiện và cứu vớt kịp thời nên chị M. được cứu sống trong gang tấc.