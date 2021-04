Giành lái xe không được, 4 người đánh tài xế taxi, chống đối công an

Say xỉn, 4 đối tượng lên xe taxi giành vô-lăng đòi lái xe nhưng không được đồng ý nên gây sự đánh tài xế và chống đối lực lượng công an suốt nhiều giờ

Sáng 18-4, Công an phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 4 người có hành vi đánh 1 tài xế taxi và chống đối lực lượng công an thực thi nhiệm vụ.

Đối tượng ngồi dưới nền, chống đối lực lượng công an

Theo công an phường, 4 người đánh tài xế taxi gồm: Mai Cử (42 tuổi), Mai Thi (50 tuổi), Mai Bá Hiếu (22 tuổi) và Nguyễn Duy Hường (21 tuổi, đều ngụ tại tỉnh Thừa Thiên - Huế) vào TP Buôn Ma Thuột ở trọ, làm thuê.

Trước đó, tối 16-4, sau khi ăn nhậu xong, nhóm này điện thoại gọi taxi đến để chở đi địa điểm khác chơi. Sau đó, ông Hoàng Minh Tâm (51 tuổi, ngụ phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) lái taxi đến đón.

Khi lên xe, đối tượng Cử giành lấy vô - lăng để lái, nhưng ông Tâm không cho, nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Trên đường đi, 4 đối tượng liên tục bắt ông Tâm chở lòng vòng đến nhiều nơi. Khi đến Quảng trường 10/3 TP Buôn Ma Thuột, các đối tượng yêu cầu ông Tâm dừng lại và Cử tiếp tục đòi cầm vô - lăng xe taxi để lái. Khi ông Tâm kiên quyến không cho, các đối tượng đã lao vào đánh đập ông Tâm.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Thắng Lợi đã có mặt tại hiện trường, mời các bên liên quan về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà chửi, chống đối lực lượng công an. Trước tình hình này, Công an phường Thắng Lợi đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát 113 khống chế, đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại đây, các đối tượng tiếp tục chửi bới, chống đối và không chịu làm việc với cơ quan công an. Sau hơn 4 giờ, khi hơi men trong người đã giảm thì các đối tượng mới chịu ngồi vào bàn làm việc.

"Nếu công an không đến kịp thì chúng tôi xác định là sẽ đổ máu, có người chết, có người bị thương…" ­- đối tượng Mai Thi nói.

Cao Nguyên (NLĐO)