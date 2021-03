Công an Đắk Lắk bắt giữ 5 đối tượng mua bán ma túy trái phép

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ thêm 3 đối tượng có liên quan là Nguyễn Đình Việt, Nguyễn Như Nghĩa cùng trú tại tỉnh Nghệ An và Cao Văn Cường, trú tại tỉnh Đồng Nai.



Công an bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy.



Ngày 14/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã triệt phá thành công đường dây đưa ma túy từ tỉnh Đồng Nai lên Đắk Lắk tiêu thụ, bắt giữ 5 đối tượng.



Trước đó, vào ngày 24/1 vừa qua, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quang Hà (37 tuổi), trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An và Bùi Đức Linh (31 tuổi), trú tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đang có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 3 túi nylon bên trong đều chứa ma túy đá.



Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ thêm 3 đối tượng có liên quan là Nguyễn Đình Việt (28 tuổi), Nguyễn Như Nghĩa (33 tuổi) cùng trú tại tỉnh Nghệ An và Cao Văn Cường (37 tuổi), trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.



Các đối tượng này đều nằm trong đường dây đưa ma túy từ tỉnh Đồng Nai lên Đắk Lắk bán cho các đối tượng nghiện để kiếm lời. Cầm đầu đường dây là Cao Văn Cường, từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu giữ trên 350g ma túy đá và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

