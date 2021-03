Đối tượng mang ma túy từ Kon Tum xuống Gia Lai bán lãnh án 10 năm tù

(GLO)- Ngày 11-3, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng (SN 1995, trú tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) 10 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.





Bị cáo Nguyễn Trọng bị tuyên phạt 10 năm tù. (Ảnh cơ quan Công an cung cấp)

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24-3-2020, tại trước nhà số 43 Ngô Quyền (xã Biển Hồ, TP. Pleiku), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Biển Hồ bắt quả tang Trọng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét túi áo khoác của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 2 gói ni lông chứa ma túy dạng Methamphetamine có trọng lượng hơn 20 gram.



Kết quả điều tra xác định, Trọng đã mua số ma túy trên của 1 đối tượng chưa xác định danh tính tại tỉnh Kon Tum với giá 6,3 triệu đồng. Sau đó, Trọng mang số ma túy này xuống bán cho con nghiện tại TP. Pleiku thì bị lực lượng Công an bắt giữ.



VĂN NGỌC