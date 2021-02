B'Kọ xuân về

B’Kọ, buôn nhỏ đầy thương yêu của người K’Ho ở xã Lộc An, huyện Bảo Lâm đang vào xuân với ấm áp yêu thương, no ấm lan tỏa trên mảnh đất đầy truyền thống này.



Trại dê tiền tỷ giữa đất cà phê

Xay cà phê ở B’Kọ



Ông K’Béo, Bí thư Chi bộ thôn B’Kọ rất tự hào về mảnh đất quê hương mình: “Ông bà đặt tên buôn là B’Kọ với ý nghĩa là mảnh đất của những người đẹp. Chúng tôi luôn giữ vững truyền thống, ngày càng xây dựng quê hương đẹp hơn, no ấm hơn”. Suốt nhiều thập kỉ, B’Kọ đã gắn bó với sự vươn lên của mảnh đất anh hùng Lộc An.



Bí thư K’Béo nhắc lại, trong suốt 30 năm kháng chiến thống nhất đất nước, B’Kọ là một trong những cái nôi, nơi nuôi giấu chiến sỹ, nhường cơm xẻ gạo cho bộ đội. Bộ đội thường nhắc tới B’Kọ với mật danh T29 Y5, căn cứ cách mạng của vùng Lâm Đồng - Tuyên Đức. Hồi ấy, người B’Kọ vượt qua bom đạn, vượt qua gian khổ, một lòng theo bộ đội, theo Bác Hồ đấu tranh thống nhất quê hương. Giờ, những người còn sống đều đã già nhưng chưa ai quên một thời gian khổ và hào hùng thuở ấy.



Đất nước trọn niềm vui, non sông liền một dải, người B’Kọ lại bước vào cuộc chiến mới, cuộc chiến chống cái đói, cái nghèo. Những ngày khó khăn ấy, người B’Kọ làm rẫy, trỉa bắp, cắm cây lúa, cây mì. Nước không chủ động được tưới tiêu, người B’Kọ chỉ trông vào ông trời nên hạt thóc không đầy bồ, rẫy mì không to củ, hạt bắp không căng sữa. Hồi ấy vất vả lắm, khó khăn lắm, Bí thư chi bộ K’Béo nhắc đi nhắc lại. Cho tới khi người B’Kọ làm quen với cây cà phê, gắn bó với cây cà phê vào những năm 1986-1989. Cây cà phê đã giúp người B’Kọ thoát nghèo, tích lũy vươn lên xây đắp kinh tế gia đình.



Trưởng thôn K’Sáu cũng là người con của thôn B’Kọ, gắn bó với mảnh đất ông bà để lại. Ông thông tin, hiện thôn B’Kọ có 183 hộ, 860 khẩu. Trong thôn gần như không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đã đạt 40 triệu đồng/người/năm, vượt mức yêu cầu của xã nông thôn mới. Bà con B’Kọ không nhiều đất canh tác, chỉ có tổng 142 ha trồng cà phê, hầu như hộ nào cũng thiếu đất sản xuất. Giá cà phê thấp khiến bà con gặp không ít khó khăn nhưng tuổi trẻ B’Kọ rất tiến bộ. Các em, các cháu vào làm công nhân tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn gần đó, cho thu nhập rất ổn định, lại có đủ chế độ theo Nhà nước quy định. “Ly nông không ly hương”, cuộc sống của hầu hết các gia đình đều khá hơn rất nhiều khi thanh niên trở thành công nhân trong các công ty. Hiện B’Kọ có gần 100 bạn trẻ đang làm tại các công ty, nhà máy, trên 10 bạn đang là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh.



Điều làm các ông K’Béo, K’Sáu tự hào là B’Kọ thực sự là một thôn nông thôn mới, với đầy đủ ý nghĩa của một địa bàn nông thôn văn minh. Thôn được quy hoạch xây dựng dọc theo trục đường chính, nhà nào cũng có khoảng sân thật rộng. Ngày thường, sân là nơi để trẻ em vui chơi, người già hóng mát, nhắc chuyện xưa cũ. Ngày mùa, sân là nơi để bà con phơi cà phê. Thôn còn có sân vận động rộng rãi, đủ không gian để chơi bóng đá, bóng chuyền. Và ngày mùa, sân vận động cũng là nơi tập trung để máy xay cà phê cũng như cho bà con phơi chung. Người B’Kọ canh tác khá tiến bộ, cà phê hiện đang đạt năng suất 3,5 tấn/ha, cao hơn năng suất chung của toàn tỉnh và nhiều gia đình đang tìm phương pháp tái canh hợp lý. Nhà nào cũng sắm mày cày đa năng, vừa cày được, vận chuyển cà phê được kèm thêm máy xay xát, máy tưới khi vào mùa khô. Cả thôn không còn nhà rách nát, 100% nhà xây kiên cố. Và không thiếu những ngôi nhà xây kiểu biệt thự đẹp, lầu cao, cây xanh mát xung quanh.



Và tự hào nhất, B’Kọ không có tệ nạn xã hội, không có trộm cắp, đánh nhau, rượu chè... Ngay chuyện thách cưới, tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, người B’Kọ cũng động viên nhau xóa bỏ, tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên nam nữ tìm hiểu, kết hôn bằng tình yêu và đúng pháp luật. Giữa những ngày xuân đẹp, Bí thư chi bộ K’Béo tự hào về mảnh đất quê hương: “Dù khó khăn, vất vả thế nào, người thôn B’Kọ chúng tôi vẫn quyết tâm vươn lên, xây dựng cuộc sống no ấm, xứng đáng với sự hy sinh của ông bà, cha mẹ, xây dựng B’Kọ đẹp như cái tên ông bà đã đặt cho mảnh đất này”.





http://www.baolamdong.vn/xahoi/202102/bko-xuan-ve-3044609/

Theo DIỆP QUỲNH (LĐ online)