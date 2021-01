Sạt lở đất lúc san gạt ở Bảo Lộc, 1 công nhân bị vùi lấp và tử vong

Liên quan đến vụ sạt lở đất khiến 1 người bị vùi lấp, tử vong xảy ra tại xã Đam B'ri, TP.Bảo Lộc), Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND thành phố Bảo Lộc, UBND xã Đam B´ri nghiêm túc thực hiện xem xét hỗ trợ cho gia đình người bị nạn.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu UBND TP.Bảo Lộc, UBND xã Đam B´ri nghiêm túc thực hiện xem xét hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Thượng Hà khắc phục tổn thất tinh thần do sự cố gây ra, đồng thời khẩn trương tổ chức khảo sát nguy cơ sạt, lở đất khu vực nêu trên và tổ chức khoanh vùng an toàn xung quanh khu vực xảy ra sự cố.

Trước đó, khoảng 14 giờ, ngày 31.12.2020, tại đường Phó Đức Chính, thôn 2, xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc xảy ra hiện tượng sạt đất bờ taluy (kết cấu đất đỏ bazan) với chiều cao từ 9,1-9,6m, chiều dài 91,3m, khối lượng đất bị sạt ước khoảng hơn 50m3.

Cá nhân tham gia san gạt, tạo mặt bằng là ông Lương Xuân Hồng (cá nhân, làm việc theo thỏa thuận). Còn chủ đầu tư (chủ nhà) là bà Trần Thị Tiếp.

Trên công trường khi xảy ra sự cố có 5 công nhân đang khảo sát và thực hiện san gạt đất trong đó có ông Nguyễn Thượng Hà và lân cận khu vực san gạt có 1 công trình của hộ dân đang xây dựng. Xung quanh hiện trường sạt lở có 4 hộ dân đang sinh sống.

Vụ sạt lở đất làm ông Nguyễn Thượng Hà (sinh năm 1971, trú tại thôn 8, xã Đam B’ri, thành phố Bảo Lộc) bị đất sạt lở vùi lấp và tử vong ngay sau đó.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của ông Nguyễn Thượng Hà và bàn giao cho gia đình để an táng, tổ chức khoanh vùng nguy hiểm và bảo vệ hiện trường.

Liên quan đến vụ sạt lở đất này, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Bảo Lộc, UBND xã Đam B’ri, Công an xã Đam B’ri cùng đo đạc, kiểm tra hiện trường vụ sạt lở đất thuộc thôn 2, xã Đam B’ri, thành phố Bảo Lộc.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, qua kiểm tra, đo đạc thực tế kết hợp một số tài liệu do UBND xã Đam Bri cung cấp thì hành vi chuẩn bị, san gạt của gia đình bà Trần Thị Tiếp là việc chuẩn bị mặt bằng chưa hình thành công trình xây dựng.

Do đó theo quy định của Luật Xây dựng thì vụ sạt lở đất nêu trên xác định không phải sự cố công trình xây dựng. Chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm nạn nhận, cảnh báo nguy hiểm, phối hợp cùng gia đình nạn nhân tổ chức an táng; Công an địa phương đã lập báo cáo nhanh về nội dung vụ việc đến các cơ quan cấp trên.

NHIỆT BĂNG (LĐO)