Lâm Đồng: Vờ hỏi mua điện thoại rồi táo tợn cướp ngay trên tay chủ cửa hàng

Nguyễn Minh Quân và N.N.A giả vờ vào cửa hàng điện thoại di động hỏi mua, rồi táo tợn cướp điện thoại ngay trên tay chủ cửa hàng.



Nguyễn Minh Quân bị bắt giữ sau khi gây ra vụ cướp điện thoại di động. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

Sáng 2.1, Công an P.B’Lao (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an TT.Đạ Tẻh (H.Đạ Tẻh, Lâm Đồng) bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Quân (21 tuổi) và N.N.A (15 tuổi, cùng ngụ TT.Đạ Tẻh) để điều tra về tội “cướp giật tài sản”.

Theo cơ quan công an, chiều 31.12.2020, Công an P.B’Lao (TP.Bảo Lộc) tiếp nhận tin báo từ anh Đ.V.N., chủ một cửa hàng bán điện thoại di động trên đường Trần Phú trên (P.B’Lao, TP.Bảo Lộc), bị 2 thanh niên lạ mặt vào giả vờ mua rồi cướp 2 điện thoại di động.

Qua điều tra, Công an P.B’Lao xác định 2 nghi can cướp giật điện thoại là Nguyễn Minh Quân và N.N.A. Trong đêm 31.12.2020, Công an P.B’Lao cử trinh sát xuống TT.Đạ Tẻh, phối hợp Công an TT.Đạ Tẻh mật phục bắt giữ các nghi can tại nhà riêng. Công an cũng thu giữ 2 điện thoại di động là tang vật của vụ cướp.

Sau khi bị bắt giữ, Quân và Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật điện thoại của mình. Công an P.B’Lao đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao 2 nghi can cho Đội Điều tra Tổng hợp Công an TP.Bảo Lộc tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Trùng Dương (TNO)