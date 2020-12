Đắk Nông: Bắt người đàn ông lừa đảo 2 tỉ đồng rồi bỏ trốn

Cường đã vay 2 tỉ đồng của anh T. (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), sau đó chiếm đoạt số tiền trên, rời khỏi địa phương và lẩn trốn ở Đắk Nông.



Trần Huy Cường tại trụ sở cơ quan chức năng. Ảnh: T.X

Ngày 20.12, Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, lực lượng Công an xã Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp) vừa phối hợp với hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Nông) và lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai bắt giữ Trần Huy Cường (SN 1981, trú tại xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Cường bị Công an Gia Lai truy nã về tội danh nói trên. Nghi can này bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn thôn 11 (xã Nhân Cơ).

Trước đó, tháng 3.2020, Cường đã vay 2 tỉ đồng của anh T. ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau đó, Cường chiếm đoạt số tiền trên và rời khỏi địa phương.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đến ngày 2.8 ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Trần Huy Cường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi bắt giữ Cường, lực lượng chức năng di lý nghi can này về Công an tỉnh Gia Lai để phục vụ điều tra.

BẢO TRUNG (LĐO)