Vụ nổ súng rúng động ở Kon Tum: Bắt 2 nghi phạm

Ngày 28.11, Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự (C02 ) Bộ Công an cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Kon Tum bắt 2 nghi phạm để điều tra vụ nổ súng từng làm rúng động dư luận địa phương.



Điều tra vụ nổ súng AK ngay tại trung tâm thành phố Kon Tum

Trí và Quang tại cơ quan công an-Ảnh: Công an cung cấp





Ngày 28.11, Phòng 6, Cục cảnh sát hình sự (C02 ) - Bộ Công an cho biết vừa phối hợp công an tỉnh Kon Tum bắt giữ Nguyễn Cao Minh Trí (20 tuổi) và Võ Tấn Quang (28 tuổi, ngụ Kon Tum) để điều tra vụ nổ súng khiến một người bị thương.



Theo C02, đêm 19.11, công an nhận được tin ở TP.Kon Tum xảy ra vụ nổ súng khiến một người bị thương. Nạn nhân bị viên đạn súng AK bắn, may mắn do đầu đạn trúng vật cản trước nên nạn nhân bị thủng bụng, chưa nguy hiểm tính mạng. Ngay lập tức, lãnh đạo Cục cảnh sát hình sự chỉ đạo Phòng 6 (C02) phối hợp điều tra.



Theo lãnh đạo Phòng 6, ngay từ đầu việc điều tra gặp nhiều khó khăn khi hai nhóm đều bỏ trốn, bản thân người bị thương là Trần Đức Trọng (24 tuổi) cũng tìm cách tránh né cơ quan công an.



Qua xác minh xác định, do mâu thuẫn xã hội giữa Quang và Nguyễn Xuân Huy (tức Huy Ven, 26 tuổi) nên Quang gọi nhiều người trong nhóm của mình mang mã tấu, gậy gộc đến nhà đối thủ. Đến nhà Huy nhưng không gặp được Huy, nhóm của Quang đập phá đồ đạc rồi bỏ đi. Huy biết chuyện liền kéo nhiều người mang theo hung khí đi trả thù.



Hai nhóm gặp nhau trên đường nên lao vào nhau ẩu đả. Sau đó, Quang chở Trí bằng xe máy bỏ chạy và bị nhiều người khác đuổi theo. Lúc này, Trí ngồi phía sau, cầm súng nổ nhiều phát súng về nhóm người truy đuổi. Viên đạn trúng phần đầu xe máy, xuyên vào bụng của Trọng đang đuổi theo phía sau. Trọng được bạn bè đưa đi cấp cứu ngay sau đó.



Sau khi gây án, Quang bỏ trốn xuống TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) còn Trí về nhà trọ của bạn ở Đồng Nai trốn. Một ngày sau, Trí bắt xe đi Vũng Tàu gặp Quang.



Sau khi xác định hung thủ, nhiều trinh sát Phòng 6 phối hợp Công an tỉnh Kon Tum tiến hành truy bắt. Chiều 27.11, các trinh sát ập vào nhà nghỉ bắt cả hai nghi can trên.



Tại cơ quan điều tra, Trí thừa nhận sau khi gây án đã vứt khẩu súng xuống sông. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ nổ súng rúng động ở Kon Tum.

Theo NGỌC LÊ (thanhnien)