Điều tra vụ nổ súng AK ngay tại trung tâm thành phố Kon Tum

Tối 19/11, một vụ nổ súng giữa 2 nhóm thanh niên xảy ra tại thành phố Kon Tum khiến một người bị thương nặng nhưng người bị thương lại né tránh khai báo.



Sáng 28/11, Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Võ Tấn Quang (tức Quang lùn, sinh năm 1992, ngụ tỉnh Kon Tum) và Nguyễn Cao Minh Trí (tức Tèo lực sỹ, sinh năm 1998) để điều tra về vụ án nổ súng AK ngay trung tâm thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum khiến một người trọng thương.



Cụ thể, tối 19/11, tại thành phố Kon Tum, xảy ra một vụ nổ súng giữa 2 nhóm thanh niên khiến một người bị thương nặng.



Vụ việc khiến người dân rất hoang mang, ảnh hưởng lớn tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương.



Trước tình hình đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum nhanh chóng vào cuộc truy xét các đối tượng liên quan.



Tuy nhiên, do sự việc xảy ra rất nhanh nên, thông tin rất ít nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn.



Tại hiện trường, công an chỉ thu giữ một vỏ đạn súng AK, trong khi đó đối tượng bị thương lại né tránh khai báo.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng 6 (Cục Cảnh sát Hình sự) xác định được hai đối tượng liên quan là Võ Tấn Quang (Quang lùn) và Nguyễn Xuân Huy (tức Huy ven, sinh năm 1996, ngụ tỉnh Kon Tum). Đây là hai đối tượng "cộm cán" tại địa phương và gần đây hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, Quang lùn đã không còn tại nơi cư trú.



Từ nhiều nguồn tin, trinh sát xác định được một đối tượng khả nghi là Nguyễn Cao Minh Trí (tức Tèo lực sỹ), một đàn em của Quang cũng đã rời khỏi địa phương để đi Bình Dương.



Ngay sau đó, một tổ trinh sát của Phòng 6 (Cục Cảnh sát Hình sự) nhanh chóng xuống Bình Dương tìm Trí.



Xác định Trí có thể ở nhà bạn bè, Công an tìm đến nhà một người tên Nam từng là bạn của Trí, hiện đang làm công nhân tại Bình Dương.



Gặp công an, Nam cho biết đúng là Trí có ở nhà mình một hôm và nói lý do là xảy ra đánh nhau nên Trí xuống nhà Nam tạm lánh một thời gian. Sợ liên quan, Nam lấy cớ là thời gian này công an kiểm tra hành chính rất nhiều nên khuyên Trí nhanh chóng rời đi.



Sau 1 ngày ở nhà Nam, Trí được Nam nhờ người chở lên Thành phố Hồ Chí Minh rồi bắt xe đi Vũng Tàu.



Từ manh mối này, Công an nhanh chóng xác định vị trí của Trí. 16 giờ ngày 27/11, trinh sát ập vào một nhà trọ tại thành phố Vũng Tàu bắt giữ Trí khi hắn đang ở cùng với Quang.



Bước đầu đấu tranh với 2 đối tượng, Quang khai nhận do có mâu thuẫn với Huy ven, tối 19/11, Quang "gọi hội" đem theo hung khí tìm Huy.



Tới nhà Huy nhưng không gặp, nhóm của Quang quậy phá trước nhà Huy ven, đập phá xe máy đậu trước nhà rồi bỏ đi.



Sau đó, Huy biết sự việc nên tập trung nhóm đi trả thù. Tới nhà Quang như không gặp, bất ngờ trên đường về, nhóm Huy gặp Quang đang đi xe máy chở theo Trí nên nhanh chóng truy đuổi.



Thấy nhóm Huy đông, mang theo hung khí nên Quang vào Trí tháo chạy. Ngồi phía sau xe, Trí bất ngờ rút súng AK bắn chống trả để tẩu thoát. Một viên đạn lạc đã trúng vào bụng của một đối tượng.



Thấy vậy, nhóm Huy dừng tấn công và đưa bạn đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, Quang trốn xuống Vũng Tàu còn Trí phi tang khẩu súng rồi đi Bình Dương.



Tới chiều 27/11, khi hai đối tượng gặp nhau ở Vũng Tàu thì bị công an bắt giữ.



Hiện Cục Cảnh sát Hình sự đã di lý đối tượng về Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum truy tìm khẩu súng tang vật.

