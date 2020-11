Lâm Đồng: Cứu sống một phụ nữ rơi xuống giếng sâu 25m

Một chiến sỹ trong đội cứu hộ đã chui xuống giếng để buộc dây vào người nạn nhân, sau đó lực lượng cứu hộ đã dựng khung treo ròng rọc để kéo nạn nhân lên trên.



Khen thưởng nữ sinh lớp 12 cứu cháu nhỏ bị rơi xuống giếng

Nạn nhân may mắn được cứu sau khi ngã xuống giếng. (Ảnh: Baomoi)



Chiều 3/11, Tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tai nạn khi một phụ nữ 50 tuổi bị rơi xuống giếng sâu 25m.



Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, cứu được nạn nhân lên mặt đất an toàn.



Theo thông tin ban đầu, bà Lê Thị Thu (trú tại đường Tú Xương, thị trấn Liên Nghĩa) đi ra sau nhà, không may trượt chân rơi xuống giếng sâu.



Khi nghe tiếng kêu cứu của bà Thu, người nhà đã nhờ thêm hàng xóm, nhiều lần cố gắng dùng dây đưa người bị rơi ra khỏi giếng nhưng không thành công nên đã báo tin cho cơ quan chức năng.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 2, phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã điều động lực lượng đến tổ chức cứu nạn.



Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 2 Hoàng Anh Tuấn cho biết, chiếc giếng khơi sâu 25m, lòng rộng khoảng hơn 1m, xây bằng gạch, có thành thấp.



Do mực nước trong giếng sâu tới 4m nên rất may nạn nhân không bị thương tích nặng. Tuy bà Thu biết bơi nhưng nếu thời gian ở lâu trong nước sẽ khiến nạn nhân kiệt sức, nguy hiểm đến tính mạng.



Để nhanh chóng đưa nạn nhân lên mặt đất, một chiến sỹ trong đội đã chui xuống giếng để buộc dây vào người nạn nhân. Sau đó lực lượng cứu hộ đã dựng khung treo ròng rọc để kéo nạn nhân lên. Nạn nhân đã được đưa lên mặt đất an toàn, cơ thể chỉ bị xây xát nhẹ.

Theo Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)