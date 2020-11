Bắt vụ ma túy lớn nhất trên địa bàn TP Gia Nghĩa

Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, liên tiếp trong 2 ngày Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã đấu tranh, triệt phá 2 tụ điểm ma túy, bắt giữ 8 đối tượng về hành vi mua bán, chứa chấp và sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.





Chiều 24/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986), trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Xuân Phúc (SN 1992), trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An và Bàn Xuân Đức (SN 1995), trú tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.





Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn cùng tang vật.



Theo đó, qua công tác đấu tranh chuyên án, chiều 19/11, Công an TP Gia Nghĩa đã bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại tổ dân phố 2, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, thu giữ 1 gói tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá, có khối lượng khoảng 120 gram – là khối lượng ma túy thu giữ được lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa), 1 khẩu súng ngắn, 4 viên đạn, 65 triệu đồng cùng một số đồ vật liên quan.



Bước đầu Tuấn khai nhận, gói tinh thể màu trắng nói trên là ma túy đá do Tuấn mua của một đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) mang về sử dụng và bán kiếm lời. Mở rộng điều tra, Công an thành phố Gia Nghĩa đã bắt giữ Nguyễn Xuân Phúc và Bàn Xuân Đức để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đây là 2 đối tượng giúp Tuấn mang ma túy đi bán cho các đối tượng nghiện trên địa bàn.





Tang vật vụ mua bán trái phép chất ma túy ngày 19/11/2020.





Trước đó, vào ngày 18/11, qua đấu tranh chuyên án, Công an thành phố Gia Nghĩa đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Nông kiểm tra phòng trọ của Lê Thị Nga (SN 1987), trú tại phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa phát hiện Nga cùng với 4 đối tượng khác (2 nam, 2 nữ) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bằng hình thức bay, lắc.



Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ một số chất bột màu trắng (nghi ma túy loại Ketamine cùng một số tang vật liên quan.



Qúa trình điều tra, Công an thành phố Gia Nghĩa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Nga để điều tra, làm rõ về hành chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời lập hồ sơ xử lý hành chính đối với 4 đối tượng còn lại về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.



Hai vụ việc trên đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo QUỲNH BÌNH (cand)