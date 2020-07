Bắt giữ 3 đối tượng 9X gây ra một loạt vụ trộm cắp tài sản

Lực lượng chức năng xác định, 3 đối tượng Ly, Hiếu, Hải dù tuổi đời còn trẻ đã gây ra gần 15 vụ trộm cắp, lấy nhiều tài sản có giá trị, tổng giá trị trên 200 triệu đồng.



Các đối tượng Ly, Hải, Hiếu tại trụ sở Công an. Ảnh Công an cung cấp





Ngày 18.7 Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thông tin, đã bắt 3 đối tượng liên tiếp gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.



Trước đó, từ năm 2019 đến đầu 2020, nhà của người dân trên địa bàn các xã Hòa Phú, Hòa Khánh, Hòa Xuân và phường Khánh Xuân (TP.Buôn Ma Thuột) liên tục bị kẻ gian đột nhập trộm tài sản.



Công an TP.Buôn Ma Thuột đã xác lập chuyên án điều tra.



Đến sáng nay ngày 18.7, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã bắt nóng 3 đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên.



Các đối tượng gồm Võ Quý Ly (23 tuổi), Lại Vi Hải (17 tuổi), Kiều Quốc Hiếu (18 tuổi) đều trú tại xã Hòa Phú.



Mặc dù các đối tượng này tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã liều lĩnh, ra tay trộm cắp rất tinh vi và chuyên nghiệp.



Bước đầu, lực lương chức năng xác định, 3 đối tượng đã gây ra gần 15 vụ trộm cắp, lấy nhiều tài sản có giá trị, tổng giá trị trên 200 triệu đồng.



Hiện, Công an TP.Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, truy thu tài sản trả lại cho bị hại…



Theo BẢO TRUNG (LĐO)