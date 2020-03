'Mưa vàng' qua vùng hạn Kon Tum

Cơn mưa vàng giúp hàng ngàn ha hoa màu, cây trồng tại Kon Tum được 'giải khát' một phần trong tình hình cơn hạn hán kéo dài suốt nhiều tháng qua.

Cơn mưa chiều 13.3 đã giải khát cho hàng ngàn ha cà phê, lúa trên địa bàn tỉnh Kon Tum/ Ảnh: Đức Nhật

Sau nhiều tháng liên tục không có mưa, khoảng 16 giờ ngày 13.3, trên địa bàn tỉnh Kon Tum xuất hiện cơn 'mưa vàng' làm hạ nhiệt thời tiết oi bức trong suốt thời gian nắng hạn vừa qua.

Trong tình hình hạn hán kéo dài, cơn “mưa vàng" này đã giải khát cho hàng ngàn ha cà phê, lúa và hoa màu. Ông Luân Văn Trại (47 tuổi, xã Đắk Ngọc, huyện Đắk Hà) vui vẻ nói: "Nhà tôi trồng 5 sào lúa nước và 8 sào cà phê, mấy tháng năng quá phải bơm nước, may quá chiều nay có cơn mưa đổ xuống, đỡ bao nhiêu công sức. Mong sẽ tiếp tục có mưa để bà con được mùa".

Ông Phan Thành Nam, Trưởng phòng NN-PTNT TP.Kon Tum, cho biết thời gian qua, tại nhiều xã của TP.Kon Tum diễn ra tình trạng hạn hán như xã Ia Chim, Chư Hreng, Đoàn Kết, Hòa Bình… Sau cơn mưa chiều nay, nhiều xã trên địa bàn báo cáo về có mưa to. Cơn mưa này cũng cải thiện được một phần diện tích cây trồng, lúa và hoa màu bị hạn hán.

Ông Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum, cho biết gần 3 tháng nay trên địa bàn tỉnh không có mưa khiến lượng nước ở các sông, suối thiếu hụt từ 40 - 80% so với trung bình hằng năm. Nguyên nhân dẫn đến khô hạn là do lượng mưa năm 2019 thiếu hụt so với lượng mưa những năm trước.

Cơn mưa chiều cùng ngày xuất hiện ở các huyện Tu Mơ Rông, Đăk Tô, Đăk Hà và TP. Kon Tum với lượng mưa từ 10 - 25 mm. Đây là cơn mưa đầu mùa, chỉ giải tỏa được cái nóng, oi bức và làm tăng thêm độ ẩm cho đất chứ không giải quyết được vấn đề hạn hán.

“Theo dự báo, trong vài ba ngày tới trên địa bàn sẽ xảy ra nắng nóng và 5 - 7 ngày tiếp theo sẽ có một trận mưa nữa. Sau đó đến cuối tháng 3 mưa giông sẽ nhiều hơn lên. Mặc dù vậy từ nay đến hết tháng 4 trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp diễn tình trạng hạn hán.”, ông Huy đánh giá.