Khởi tố nhân viên tiếp thị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng  

Nguyễn Việt Trí tại cơ quan công an. Ảnh: ĐẠT NHÂN



Ngày 22-12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Việt Trí (sinh năm 1995, ngụ ấp Chắc Đốt, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ hành vi Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Theo hồ sơ vụ án, Trí là nhân viên tiếp thị, được công ty phân công phụ trách thị trường huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) từ tháng 8-2019 đến tháng 3-2022.



Khi tiếp thị tại đại lý thức ăn “H.N.” (ấp Cây Cồng, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải) do ông H.H.H. (sinh năm 1990) làm chủ, Trí nhận đơn đặt hàng của ông H. bằng hình ảnh gửi qua Zalo để chuyển về bộ phận bán hàng của công ty.



Tuy nhiên, Trí đã yêu cầu nhân viên bán hàng ghi thêm tên hàng và chỉnh sửa thêm số lượng trong tổng số 38 đơn đặt hàng của ông H. nhằm mục đích chiếm đoạt lượng hàng chênh lệch (là thuốc và chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thủy sản) tương đương với số tiền trên 3 tỷ đồng.



Do tin tưởng Trí nên ông H. không kiểm tra, đối chiếu đơn đặt hàng với hóa đơn mà thanh toán đủ số tiền trên cho công ty.

Theo PHAN HUY (SGGPO)