Camera an ninh: Cánh tay đắc lực của lực lượng Công an Gia Lai

(GLO)- Mô hình camera an ninh được coi là “cánh tay đắc lực” của lực lượng Công an Gia Lai trong công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.





Ông Trương Thanh Hoài-Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê-cho biết: Thị trấn có 8.000 hộ với 35.000 khẩu sinh sống ở 21 thôn, làng và tổ dân phố. Dân số đông, lại có tuyến quốc lộ 14, 25 và nhiều tuyến đường liên huyện đi qua nên tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. “Từ nguồn xã hội hóa, trong hơn 3 năm qua, thị trấn đã lắp đặt 8 camera an ninh (tổng trị giá 80 triệu đồng) ở các tuyến giao thông, khu dân cư, chợ… Dữ liệu từ camera an ninh được kết nối với hệ thống máy chủ tại trụ sở UBND thị trấn giúp cán bộ thuận tiện theo dõi bao quát địa bàn, kịp thời huy động lực lượng nắm tình hình, giải quyết khi có vụ việc xảy ra”-ông Hoài cho biết.



Ông Tôn Tất Thành (tổ dân phố 2) cho hay: Trước đây, một số người dân khi điều khiển phương tiện không tự giác chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Bây giờ, khi biết mình có thể bị phát hiện và xử lý bất cứ lúc nào nếu vi phạm nên mọi người đều chấp hành tốt. Tệ nạn xã hội trên địa bàn cũng giảm đáng kể.



Camera an ninh được lắp đặt tại các trục đường chính của làng Út 2, xã Ia Bă, huyện Ia Grai. Ảnh: R'Ô HOK



Thiếu tá Nguyễn Thái Bình-Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Chư Sê) thông tin: Đến nay, toàn huyện đã lắp đặt được 100 camera an ninh tại 9/15 xã, thị trấn. Nguồn kinh phí xây dựng mô hình do Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm các xã, thị trấn vận động xã hội hóa với bình quân 5 triệu đồng/camera. Vị trí lắp đặt là tại các tuyến đường giao thông trọng yếu, khu dân cư, chợ… có nguy cơ mất an ninh trật tự.



Làng Út 2 (xã Ia Bă, huyện Ia Grai) hiện đã lắp đặt được 5 camera an ninh. Mô hình này đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trung tá Nguyễn Tấn Lan-Trưởng Công an xã Ia Bă-thông tin: Trước đây, trong làng Út 2 thường xuyên xảy ra tình trạng một số thanh-thiếu niên địa phương cùng với các thành phần bất hảo ở nơi khác tụ tập đêm khuya uống rượu rồi điều khiển xe máy càn quấy, nẹt pô, đánh võng gây mất an ninh trật tự, làm người dân bức xúc. Bên cạnh đó, các vụ trộm cắp tài sản cũng xảy ra mà không thể xác định được thủ phạm. Sau khi họp bàn thống nhất, tháng 1-2021, làng Út 2 đã lắp đặt 5 camera an ninh (tổng giá trị 80 triệu đồng) tại các giao lộ trọng yếu. Hệ thống camera an ninh đã giúp Công an xã và tổ tự quản an ninh trật tự làng Út 2 nắm bắt, xử lý kịp thời các vụ việc về an ninh trật tự. Ngoài hệ thống camera an ninh, xã đã vận động thêm nguồn xã hội hóa để lắp đặt bóng đèn năng lượng mặt trời tại các tuyến đường chính. “Trên địa bàn xã có 24 camera an ninh (trong đó 19 camera an ninh của các hộ dân) và 45 bóng điện năng lượng mặt trời. Mô hình này không chỉ giúp đơn vị theo dõi tình hình địa bàn mà còn giúp người dân lưu thông thuận lợi, kiềm chế tai nạn giao thông”-Trung tá Lan cho biết thêm.



Hiện nay, 10/10 xã, thị trấn của huyện Phú Thiện đã xây dựng mô hình “Camera giám sát an ninh” với tổng cộng 113 camera. Mô hình đã giúp lực lượng Công an nâng cao hiệu quả công tác quản lý dân cư, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, qua trích xuất hình ảnh camera an ninh, Công an huyện đã làm rõ 6 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ cướp tài sản, 15 vụ tai nạn giao thông; phát hiện, răn đe, giáo dục 174 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; xử phạt nguội 4 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.



Trao đổi với P.V, Thượng tá Trần Sơn Đại Huynh-Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) cho biết: Đa số camera an ninh được giám sát, quản lý, vận hành bởi lực lượng Công an cấp xã. Đây là giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, giúp lực lượng chức năng tăng cường năng lực giám sát an ninh công cộng, giám sát chuyên sâu các mục tiêu trọng điểm, lưu trữ thông tin làm nguồn dữ liệu tham khảo phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị, công tác xác minh, điều tra xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống camera hay mô hình camera an ninh trên địa bàn tỉnh cơ bản chỉ mới đáp ứng nhu cầu quan sát hình ảnh; việc đầu tư xây dựng còn mang tính rời rạc, nhiều mô hình chưa có quy chế hoạt động, hồ sơ chưa đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh; việc triển khai các hệ thống camera, đặc biệt là camera xã hội hóa còn mang tính tự phát, chưa có quy hoạch cụ thể, rõ ràng; việc sử dụng hình ảnh camera, nhất là đối với các hệ thống camera xã hội hóa chưa được quy định cụ thể, dẫn đến khả năng sử dụng không đúng mục đích.



“Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình camera an ninh trên phạm vi toàn tỉnh, bảo đảm tất cả các xã, phường, thị trấn đều có mô hình này. Đồng thời, thống nhất đặt tên chung để thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương”-Thượng tá Huynh nhấn mạnh.



R'Ô HOK