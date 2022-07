Chư Prông: Ra mắt mô hình "Camera an ninh" tại xã Ia Lâu

(GLO)- Ngày 15-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Lâu (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt mô hình "Camera an ninh”.





Mô hình "Camera an ninh" góp phần đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng nếp sống văn hóa tại địa phương. Ảnh: Văn Thảo

Mô hình "Camera an ninh" được triển khai trên địa bàn xã Ia Lâu với 14 camera, trong đó tập trung tại các tuyến đường chính, liên thôn, liên xã, các ngã ba, ngã tư đường, đặc biệt là tại các khu vực đông dân cư, các điểm công cộng…

Việc triển khai thực hiện mô hình nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc lắp đặt hệ thống camera an ninh, góp phần trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và xây dựng nếp sống văn hóa, tự giác chấp hành luật, quy định của địa phương.



Thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Lâu tiếp tục vận động các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình tự trang bị lắp camera an ninh để tham gia bảo vệ trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.



HÀ PHƯƠNG