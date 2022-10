Công an huyện Đak Đoa bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

(GLO)- Sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa bắt giữ Nguyễn Tấn Sang (SN 1996, trú tại huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, qua đấu tranh mở rộng, đối tượng thừa nhận đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo khác.

Như Báo Gia Lai điện tử đã thông tin, vào ngày 2-5-2022, Anh T.V.T. (SN 1992, trú tại thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) đến Công an huyện trình báo vụ việc: Ngày 1-5-2022, anh T. thấy trên tài khoản Facebook Minh Cường đăng bán 1 xe exciter với giá 30 triệu đồng. Anh T. đã liên lạc với Facebook Minh Cường để hỏi mua xe và được chủ Facebook Minh Cường đồng ý bán, đồng thời yêu cầu anh T. chuyển đủ số tiền 30 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Lê Triệu Duy để làm thủ tục giao xe.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, Facebook Minh Cường tiếp tục liên lạc với anh T. đề nghị chuyển lại 30 triệu đồng với lý do giao dịch chuyển tiền trước đó bị lỗi. Anh T. tin tưởng nên đã chuyển khoản tiếp 30 triệu đồng cho đối tượng. Sau khi chuyển tiền xong (tổng cộng 60 triệu đồng), anh T. vẫn không thấy xe giao đến cho mình theo cam kết. Liên lạc với Facebook Minh Cường không được nên anh T. đã đến Công an huyện Đak Đoa trình báo.

Sau hơn 3 tháng điều tra, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đak Đoa đã xác định đối tượng dùng Facebook Minh Cường để lừa đảo anh T. chính là Nguyễn Tấn Sang. Đêm 11-8, lực lượng Công an đã bắt giữ Sang khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối tượng Nguyễn Tấn Sang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, Công an huyện Đak Đoa còn xác định được đối tượng đã sử dụng Facebook mang tên Minh Cường, Bảo Nguyễn, Tuấn Trần và giới thiệu đang trú tại các tỉnh Tây Ninh, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh… để đăng thông tin bán điện thoại.

Đối tượng Nguyễn Tấn Sang bị Công an huyện Đak Đoa bắt giữ tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Lê Anh

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa phối hợp với Công an các tỉnh, thành trong toàn quốc thông báo tìm bị hại và sao kê các tài khoản ngân hàng mà đối tượng Nguyễn Tấn Sang đang sử dụng để làm rõ vụ việc.

Sau gần 2 tháng tích cực điều tra mở rộng, Công an huyện Đak Đoa đã nhận được nhiều thông tin tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng như trường hợp của anh L.T.T. (trú tại Quận Ba Đình, TP. Hà Nội). Vào tháng 11-2021, anh T. lên trên các trang mạng xã hội để tìm mua điện thoại thì thấy tài khoản Facebook Bảo Nguyễn đăng bán điện thoại iPhone 12 Pro Max nên hỏi giá để mua. Sau khi chốt giá 23 triệu đồng, chủ Facebook Bảo Nguyễn yêu cầu anh T. chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên Lê Triệu Duy để nhận điện thoại. Tuy nhiên, khi chuyển đủ tiền thì Facebook Bảo Nguyễn không giao hàng như cam kết mà chặn Facebook và điện thoại của anh T. nên anh đã làm đơn tố cáo.

Tương tự, chị T.T.T.T. (trú tại tỉnh Tây Ninh) cũng thực hiện giao dịch mua điện thoại iPhone 11 Pro Max từ Facebook Bảo Nguyễn và bị lừa đảo chiếm đoạn số tiền 11 triệu đồng.

Với thủ đoạn đăng thông tin bán điện thoại iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro Max với giá hấp dẫn, từ tháng 8-2021 đến khi bị bắt, ngoài các vụ việc trên, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7 người khác với số tiền hàng trăm triệu đồng. Tất cả các hành vi trên đối tượng đều đã khai nhận với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa.

Thiếu tá Lê Anh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Đak Đoa) cho biết: Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã nhận được nhiều đơn trình báo và thông tin tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng. Tuy nhiên, người bị hại ở các tỉnh, thành khác nhau nên cần thời gian để tiếp tục xác minh làm rõ. Qua đây, Công an huyện Đak Đoa thông báo những ai là bị hại của Nguyễn Tấn Sang nhanh chóng liên hệ hoặc đến Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đak Đoa trình báo và phối hợp giải quyết vụ việc.

LÊ ANH