Gia Lai: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

(GLO)- Sau hơn 3 tháng điều tra, Công an huyện Đak Đoa đã bắt tạm giữ đối tượng Nguyễn Tấn Sang (SN 1996, trú tại huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.





Đối tượng Nguyễn Tấn Sang bị Công an huyện Đak Đoa bắt giữ tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Anh

Thông tin ban đầu, vào ngày 2-5-2022, Anh T.V.T. (SN 1992, trú tại thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) đến Công an huyện trình báo việc trưa ngày 1-5-2022 anh T. thấy trên tài khoản Facebook Minh Cường đăng bán 1 xe exciter đời 2017 với giá 30 triệu đồng. Anh T. đã liên lạc với Facebook Minh Cường để thống nhất phương thức mua xe và chuyển số tiền 30 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Lê Triệu Duy để Facebook Minh Cường làm thủ tục sang tên đổi chủ và giao xe cho anh T.



Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, Facebook Minh Cường tiếp tục liên lạc với anh T. nói chuyển thêm 30 triệu đồng với lý do giao dịch chuyển tiền trước đó bị lỗi. Anh T. tin tưởng nên đã chuyển khoản tiếp 30 triệu đồng cho đối tượng. Sau khi chuyển tiền xong ( tổng cộng 60 triệu), anh T. đợi không thấy xe giao đến cho mình theo cam kết, liên lạc với Facebook Minh Cường không được nên đã đến Công an huyện Đak Đoa trình báo.



Sau hơn 3 tháng điều tra, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đak Đoa đã xác định được đối tượng dùng Facebook Minh Cường để lừa đảo anh T. chính là Nguyễn Tấn Sang và đêm 11-8 đã bắt giữ được Sang khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP. Hồ Chí Minh.



LÊ ANH