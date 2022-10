Chư Pưh phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với tuyên truyền pháp luật

(GLO) Ngày 31-10, tại Trường Tiểu học Anh Hùng Núp (xã Ia Hrú) Công an huyện Chư Pưh phối hợp với Công an xã Ia Hrú tổ chức buổi phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 cho 450 em học sinh và cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

Quang cảnh buổi phát động. Ảnh: Lê Thương

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, tự giác chấp hành nghiêm quy tắc giao thông đường bộ; cách xử lý tình huống khi có tai nạn giao thông xảy ra; những nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông; mức độ xử lý khi học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ…

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đối với học sinh. Qua đó góp phần cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.