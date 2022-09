Người đàn ông bị nhóm thanh niên chém trọng thương khi đi dạo với bạn gái trên phố

Đi dạo cùng bạn gái ở phố đi bộ, ông M.N.V., Quốc tịch Mỹ, đã bất ngờ bị một nhóm thanh niên dùng mã tấu chém trọng thương.





Ngày 23-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ 4 đối tượng trú tại TP Vinh để điều tra về việc liên quan đến một người nước ngoài bị chém trọng thương.



Nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Thị Vân (SN 1985), trú tại phường Quang Trung; Nguyễn Thành Hưng (SN 2000), trú tại xã Hưng Lộc; Phạm Duy Đạt (SN 2000), trú tại xã Nghi Đức; Hoàng Duy Hưng (SN 2007), trú tại phường Đông Vĩnh; và 2 đối tượng trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc là Uông Sỹ Linh (SN 1996) và Nguyễn Tư Phước (SN 1996).



Nhóm đối tượng liên quan tại cơ quan công an - Ảnh: Đài TH Nghệ An



Trước đó, vào đêm 10-9, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Vinh nhận thông tin ông M.N.V. (SN 1964), là người gốc Việt Nam có quốc tịch Mỹ đang đi dạo cùng với bạn gái tại khu vực phố đi bộ TP Vinh thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng đi trên 2 xe máy áp sát, dùng mã tấu chém khiến ông V. bị thương tích nặng ở chân trái.



Gây án xong, nhóm người này lên xe máy tẩu thoát. Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ông V. sau đó giám định tỉ lệ thương tích là 13%.



Quá trình điều tra, ban chuyên án gặp nhiều khó khăn khi các đối tượng đã chủ động tháo biển số xe máy, bịt khẩu trang che mặt, mặc quần áo dài để che giấu đặc điểm nhận dạng. Mặt khác, thời điểm xảy ra vụ án vào đêm muộn nên rất khó cho việc bị hại và người làm chứng nhận dạng các đối tượng gây án.



Sau một thời gian điều tra, cơ quan công an đã bắt nhóm đối tượng trên. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận được Nguyễn Thị Vân thuê với số tiền 30 triệu đồng để chém ông V.. Sau khi nhận đơn đặt hàng, các đối tượng chia nhau theo dõi. Đêm 10-9, phát hiện ông V. đi bộ, Phạm Duy Đạt đã dùng mã tấu trực tiếp chém vào chân trái ông V..



Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Hải Vũ (NLĐO)