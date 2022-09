Gia Lai: Bắt giữ nhóm đối tượng giết người

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ 6 đối tượng gồm: Đặng Ngọc Lân (SN 1994), Trần Hoàn, Nguyễn Đức Lợi, Nông Tứ Quỳnh (cùng SN 2000), Hoàng Trung Nhật (SN 1989) và Trần Ngọc Thạch (SN 1998) cùng trú huyện Mang Yang để điều tra về hành vi giết người.





6 đối tượng trong vụ án giết người bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Lê Ánh

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 17-9-2022, do mâu thuẫn từ trước với Trần Hoàn nên Nguyễn Trọng Trí (SN 2004, trú xã Hà Ra, huyện Mang Yang) rủ 2 người khác đi tìm Hoàn để giải quyết. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm của Trí biết Hoàn đang nhậu cùng nhiều người khác tại quán cháo vịt thuộc thôn Châu Thành, xã Đăk Yă, huyện Mang Yang nên tìm đến gây sự. Thấy nhóm của Trí mang theo hung khí, Hoàn và Lân cầm 1 thanh kim loại (dùng để xiên vịt quay) cùng Lợi, Quỳnh, Nhật và Thạch chạy ra, 2 bên xô sát.



Hậu quả, Trí bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tích cực phối hợp với Công an huyện Mang Yang và các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ vụ việc.



LÊ ÁNH