Gia Lai: Lãnh 13 năm tù vì tội "Giết người"

(GLO)- Ngày 15-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hà Văn Đoan (SN 1979, trú tại làng Nú, xã Ia Khai, huyện Ia Grai) 13 năm tù về tội "Giết người".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ ngày 9-10-2021, Đoan, ông Ksor Bih và ông Rơ Châm Trung (cùng trú tại làng Jrăng Krăi, xã Ia Khai) ngồi uống rượu tại một nhà người dân ở làng Jrăng Krăi.

Bị cáo Đoan tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK

Đến khoảng hơn 22 giờ cùng ngày, do thấy ông Trung đã say rượu nên ông Bih dìu về nhà nghỉ. Lúc này, thấy bố vợ của mình đã say nên anh Dương Ngọc Lạc (SN 1997, trú tại làng Jrăng Krăi) đã trách mắng ông Bih. Thấy vậy, Đoan chạy đến giằng co với anh Lạc, được mọi người can ngăn nên 2 bên bỏ đi.

Đến khoảng hơn 23 giờ cùng ngày, do vẫn bực tức vì bị anh Lạc chửi bới nên Đoan đã cầm dao đến nhà Lạc đánh trả thù. Khi đến trước nhà thấy anh Lạc đang ngủ một mình, Đoan đã cầm dao đâm 7 nhát vào người anh Lạc. Thấy anh Lạc kêu cứu thì Đoan bỏ đi. Hậu quả, anh Lạc bị tổn hại 24% sức khoẻ.

R’Ô HOK