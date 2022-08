Bị xử lý vì đăng quảng cáo "1 triệu tiền thật đổi 12 triệu tiền giả" để lừa đảo

(GLO)- Ngày 20-8, Công an phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã xử lý một nam thanh niên có hành vi đăng quảng cáo với nội dung "1 triệu tiền thật đổi 12 triệu tiền giả" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Tối 18-8, tổ công tác C1-911 Công an TP. Đà Nẵng trong lúc tuần tra tại giao lộ Nguyễn Phước Lan-Lê Quảng Chí, phát hiện nhiều bằng chứng thể hiện đối tượng Lưu Thành Long (SN 1999, trú tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đang có giao dịch mua bán tiền giả nên mời Long về Công an phường Hòa Xuân để làm việc.



Tại cơ quan công an, Long khai nhận không có giao dịch tiền giả mà chỉ lấy thông tin tiền giả trên mạng xã hội rồi đăng lên các trang Facebook do Long lập ra và các trang Facebook do Long mua lại của người khác.



Mỗi tài khoản Facebook được Long mua với giá 50.000 đồng. Long đăng hàng loạt ảnh và tin với nội dung: "1 triệu tiền thật đổi 12 triệu tiền giả" liên lạc qua tài khoản Zalo mang tên Ngô Minh Hoàng và Đoàn Minh Quân.Thông qua 2 tài khoản này đã có nhiều giao dịch qua lại giữa Long và người mua. Khi người có nhu cầu mua tiền giả thì Long yêu cầu mua một thẻ game Vcoin với mệnh giá 1 triệu đồng. Người mua phải quay clip thẻ gửi cho Long mới nhận được tiền giả.



Sau khi lừa lấy thẻ game mệnh giá 1 triệu đồng, Long bán mã thẻ cho các "game thủ" lấy 850.000 đồng.



Long khai nhận người bị lừa nhiều nhất là 4 triệu đồng, người ít nhất 2 triệu đồng. Từ tháng 8-2021 đến nay, Long đã thực hiện hành vi lừa đảo ước tính số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.



GIA BẢO (tổng hợp)